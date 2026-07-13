Barrierefrei im Zentrum: 17 neue Wohnungen für Eberndorf

Bei einer geplanten Bauzeit von rund zwei Jahren wird die Übergabe für den Sommer bzw. Herbst 2028 erwartet. Die Gesamtbaukosten werden rund 3,2 Millionen Euro betragen. Seitens der Kärntner Landesregierung streichen Landeshauptmann Daniel Fellner, Wohnbaureferentin LHStv.in Gaby Schaunig und Pflegereferentin LR.in Beate Prettner die Vielseitigkeit des Bauprojektes der Kärntner Heimstätte, Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft Kärnten GesmbH hervor. Es verbindet nämlich betreubares Wohnen, Barrierefreiheit und gemeinschaftliche Nutzung im Ortszentrum.

„Altern im Mittelpunkt“

In Eberndorf wird ein Angebot für Menschen geschaffen, die heute oder vielleicht erst in Zukunft Unterstützung im Alltag benötigen, aber weiterhin selbstständig leben möchten, erklärt Gesundheits- und Pflegereferentin Landesrätin Beate Prettner: „Das Projekt zeigt beispielhaft, wie bedarfsgerechte Wohnbaupolitik und soziale Infrastruktur zusammengedacht werden können – ganz im Sinne unserer Strategie Altern im Mittelpunkt.“ Der Eberndorfer Bürgermeister Wolfgang Stefitz sagte, dass das Wohnbauprojekt nicht nur das Ortszentrum stärke, sondern auch ein leistbares Angebot an Mitbürgerinnen und Mitbürger bedeute, die alters- oder gesundheitsbedingt vielleicht mit zunehmenden Einschränkungen in ihrer Mobilität zu kämpfen haben. „Sie sollen, im Bedarfsfall betreut nach ihren individuellen Bedürfnissen, weiterhin ihren gewohnten Lebensraum genießen und am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Wir freuen uns, dass das Bauvorhaben nach umfangreichen Vorarbeiten jetzt starten kann und bedanken uns bei allen dafür mitverantwortlichen Beteiligten“, so Stefitz.

849 Quadratmeter Nutzfläche

Das Projekt entsteht auf einem Baurechtsgrundstück der Unternehmerfamilie Gojer. Die Wohnungen werden über Nutzflächen von 46 bis 49 Quadratmetern verfügen. Insgesamt entstehen 849 Quadratmeter Wohnfläche. Jede Wohnung wird einen rund 6,4 Quadratmeter großen Balkon bzw. eine Terrasse sowie einen etwa f衔nf Quadratmeter großen Abstellraum in den Wohngeschoßen erhalten. Vorgesehen sind auch ein Gemeinschaftsraum im Erdgeschoß sowie großzügige Grün- und Aufenthaltsflächen. Die Planung stammt von der G+H Ziviltechniker GmbH aus St. Andrä, die Bauausführung übernimmt die Porr Bau GesmbH aus Klagenfurt.