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/ ©Feuerwehr Bad St. Leonhard
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Auto im Wald.
Nachdem ein 19-Jähriger mit seinem Auto in den Wald stürzte, musste er ins Krankenhaus gebracht werden.
Bad St. Leonhard
13/07/2026
Feuerwehreinsatz

Alko-Unfall: Autolenker (19) stürzte 50 Meter tief in den Wald

In der Nacht des 12. Juli kam es in Bad St. Leonhard im Lavanttal zu einem schweren Unfall. Ein junger Autofahrer stürzte in den Wald und wurde dabei auch verletzt.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)
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Gestern Nacht, gegen zwei Uhr früh, fuhr ein 19-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg auf der Erzbergstraße in Bad St. Leonhard im Lavanttal bergwärts. Aus bislang unbekannter Ursache kam er von der Straße ab und stürzte mit seinem Auto rund 50 Meter in den angrenzenden Wald ab.

Schwer alkoholisiert

Dabei erlitt er Verletzungen und wurde nach medizinischer Versorgung in das LKH Wolfsberg eingeliefert, teilt die Kärntner Polizei mit. Der Wagen wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Bad St. Leonhard mit 25 Einsatzkräften geborgen. Ein Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung des 19-Jährigen. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Der Mann wird der BH Wolfsberg angezeigt.

Das Bild auf 5min.at zeigt ein Auto im Wald.
©Feuerwehr Bad St. Leonhard |
Gestern Nacht, gegen zwei Uhr früh, fuhr ein 19-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg auf der Erzbergstraße in Bad St. Leonhard im Lavanttal bergwärts.
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Auto im Wald.
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Aus bislang unbekannter Ursache kam er von der Straße ab und stürzte mit seinem Auto rund 50 Meter in den angrenzenden Wald ab.
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