Alko-Unfall: Autolenker (19) stürzte 50 Meter tief in den Wald

In der Nacht des 12. Juli kam es in Bad St. Leonhard im Lavanttal zu einem schweren Unfall. Ein junger Autofahrer stürzte in den Wald und wurde dabei auch verletzt.

Nachdem ein 19-Jähriger mit seinem Auto in den Wald stürzte, musste er ins Krankenhaus gebracht werden.

Nachdem ein 19-Jähriger mit seinem Auto in den Wald stürzte, musste er ins Krankenhaus gebracht werden.

Gestern Nacht, gegen zwei Uhr früh, fuhr ein 19-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg auf der Erzbergstraße in Bad St. Leonhard im Lavanttal bergwärts. Aus bislang unbekannter Ursache kam er von der Straße ab und stürzte mit seinem Auto rund 50 Meter in den angrenzenden Wald ab.

Schwer alkoholisiert

Dabei erlitt er Verletzungen und wurde nach medizinischer Versorgung in das LKH Wolfsberg eingeliefert, teilt die Kärntner Polizei mit. Der Wagen wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Bad St. Leonhard mit 25 Einsatzkräften geborgen. Ein Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung des 19-Jährigen. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Der Mann wird der BH Wolfsberg angezeigt.