Großer Coup: Polizei schnappt mutmaßliche Diebesbande

Nach dem Fund von mehreren Fahrradteilen und E-Scooter konnte die Polizei eine mutmaßliche Bande schnappen. Was sich zugetragen hat, erfährst du hier.

Am gestrigen Sonntag wurde die Polizei gegen 14 Uhr nach Haag, Gemeinde Magdalensberg (Bezirk Klagenfurt-Land) gerufen, nachdem eine Passantin mehrere Fahrradteile sowie zwei Elektroscooter im Bereich eines Feldweges aufgefunden hatte. Bereits am Vortag war am selben Ort Diebesgut in Form von drei Fahrrädern sichergestellt worden.

Tatort Villach: 19-jähriger Verdächtiger festgenommen

Während der Erhebungen am Tatort bemerkten die Polizisten einen 19-jährigen rumänischen Staatsangehörigen, der mit einem Elektroscooter zum Auffindungsort fuhr und sich in das Gebüsch begab. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie fest, dass der Rumäne in Villach als Hauptverdächtiger mehrerer Elektroscooterdiebstähle geführt werde, heißt es von der Kärntner Polizei. Der von ihm verwendete Elektroscooter konnte eindeutig einem Diebstahl in Villach zugeordnet werden. Bei der Durchsuchung des 19-jährigen konnten ein Taschenmesser, mehrere Fahrradbestandteile sowie ein erheblicher Bargeldbetrag sichergestellt werden. Er wurde festgenommen.

Flucht ins Maisfeld

Während der Amtshandlung erschienen zwei weitere Personen am Ablageort des Diebesgutes und versuchten, dieses in mitgebrachte Decken einzupacken. Als sie angesprochen wurden, ließen diese die Decken fallen und flüchteten in das angrenzende Maisfeld. Die beiden Flüchtenden, ein 27- und ein 39-jähriger Rumäne, konnten im Zuge einer Fahndung im Nahbereich angehalten und festgenommen werden.

Weitere Ermittlungen

Bei den weiteren Ermittlungen wurde ein Wohnobjekt in der Gemeinde Magdalensberg, in welchem der 19-jährige als Untermieter wohnte, aufgesucht. Dort wurde ein 48-jähriger Rumäne angetroffen. Bei einer freiwilligen Nachschau in der Wohnung wurden Gegenstände geringen Wertes sichergestellt, bei denen der Verdacht besteht, dass sie aus Diebstählen auf Baustellen stammen. Alle vier Personen wurden zur PI Grafenstein gebracht und hinsichtlich des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls einvernommen. Sie werden nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete Anzeige auf freiem Fuß an. Schließlich ordnete das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl deren Festnahme an. Sie wurden dem BFA übergeben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.07.2026 um 08:39 Uhr aktualisiert