AK-Bücherinsel und Boot starten wieder am Wörthersee in die Saison

„Ob Entspannung, Abenteuer oder neues Wissen – unsere

Sommerbibliotheken am Wörthersee bieten für alle Generationen und Interessen

das passende Buch. Für uns als Arbeiterkammer zählt vor allem eines: Bildung

muss für alle zugänglich sein“, betont AK-Präsident Günther Goach. Ab morgen, 14. Juli 2026, bringt die AK bis zum Ende der Schulferien jeden Tag frischen Lesestoff direkt zu den Badegästen.

Bücherinsel und Bücherboot wieder da

Die Route führt vom Strandbad Loretto (10.30 Uhr) übers Parkbad Krumpendorf (12.30 Uhr) und die Anlegestelle der Gewerkschaft in Krumpendorf (14 Uhr) bis ins Bad Stich (15 Uhr). Die AK-Bücherinsel im Strandbad Klagenfurt ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. „Jedes Jahr nutzen mehr als 3.000 Leserinnen und Leser das Angebot unserer Sommerbibliotheken, das von Belletristik, Krimis und Thriller über Fachliteratur bis hin zu einer großen Auswahl für Kinder und Jugendliche reicht“, weiß Daniel Weidlitsch, Abteilungsleiter Bildungspolitik, Jugend & Kultur.

©AK Kärnten/Helge Bauer | Am Foto: AK-Präsident Günther Goach ©AK Kärnten/Helge Bauer | Am Foto: Daniel Weidlitsch, Abteilungsleiter Bildungspolitik, Jugend & Kultur

Die größten öffentlichen Bibliotheken des Landes

Mit den AK-Bibliotheken in Klagenfurt und Villach betreibt die Arbeiterkammer Kärnten die

größten öffentlichen Bibliotheken des Landes, heißt es in einer Aussendung. Über 90.000 physische Medien sowie mehr als 110.000 e-Medien machen sie zu Lernorten, Treffpunkten und niederschwelligen Zugängen zu Wissen, Information und Medienkompetenz für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. „2025 haben wir knapp 615.000 Entlehnungen an unseren beiden Standorten in Klagenfurt und Villach registriert. Bei einem durchschnittlichen Medienpreis von 19,50 Euro haben sich die Leserinnen und Leser damit rund zwölf Millionen Euro erspart“, rechnet der AK-Präsident vor. Außerdem ist die Mitgleidschaft AK-Bibliotheken für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre kostenlos. Erwachsene zahlen eine einmalige Gebühr von zehn Euro und können das gesamte Angebot ein Leben lang ohne weitere Kosten nutzen. Genauere Informationen kannst du auch auf der Website nachlesen.