Fallschirmspringer trainieren mit speziellem Militär-Flugzeug in Kärnten

Das Österreichische Bundesheer führt vom 13. bis zum 17. Juli 2026 eine Fallschirmspringer Aus- und Fortbildung für Freifallspringer in Klagenfurt durch.

Von 13. bis zum 17. Juli führt das Bundesheer eine besondere Ausbildung für Freifallspringer in Kärnten durch.

Von 13. bis zum 17. Juli führt das Bundesheer eine besondere Ausbildung für Freifallspringer in Kärnten durch.

Dabei wird erstmals eine Embraer C-390 der portugisischen Luftstreitkräfte, dieser Flugzeugtyp ist als Nachfolger für die Hercules C-130 für Österreich vorgesehen, eingesetzt. Rund 40 Soldaten aus ganz Österreich nehmen an dieser Kaderaus- und Fortbildung teil, um die militärische Einsatztauglichkeit zu erhalten. Die Embraer C-390 startet vom Airport Klagenfurt und ist dort auch für die gesamte Dauer der Ausbildung stationiert.

Neue Flugzeugflotte für Bundesheer

Das Österreichische Bundesheer beschafft vier Embraer C-390 Millennium, um die alternde C-130 Hercules-Flotte abzulösen. Die Auslieferung der Maschinen ist für den Zeitraum von 2028 bis 2030 geplant, wobei sich die ersten Bundesheer-Piloten bereits in Brasilien in der Ausbildung befinden. Die Kosten liegen pro Flugzeug bei rund 130 bis 150 Millionen Euro, heißt es in einer Aussendung.

Nachtflüge am 14. und 16. Juli geplant

Für die Freifallsprünge stehen die amerikanischen „Multi Mission“-Systeme zur Verfügung. Diese Fallschirme sind für Freifalleinsätze, Gleiteinsätze und für Tandemsprünge geeignet. Bei diesen Einsätzen können Passagiere, Diensthunde sowie Zusatzausrüstung transportiert werden. Am Dienstag, den 14. Juli 2026 und Donnerstag, den 16. Juli 2026 sind Nachtflüge vorgesehen. Das Bundesheer bittet abschließend die Bevölkerung um Verständnis für den auftretenden Fluglärm.