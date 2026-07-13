St. Kanzian bekommt neue Postfiliale

St. Kanzian am Klopeiner See hat eine neue Postfiliale bekommen. Kürzlich wurde sie feierlich eröffnet.

In St. Kanzian am Klopeiner See gibt es ab sofort einen neuen Postpartner

In St. Kanzian am Klopeiner See gibt es ab sofort einen neuen Postpartner

Letzte Woche wurde der neue Postpartner in St. Kanzian am Klopeiner See, betrieben vom Tabakwaren Fachhandel Pruntsch, gemeinsam mit Walter Oblin, Generaldirektor, Österreichische Post AG, und Thomas Krainz, Bürgermeister St. Kanzian, offiziell eröffnet.

Neuer Postpartner in St. Kanzian

Der Postpartner hat von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr, sowie samstags von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Die Region freut sich über einen weiteren Nahversorgungsservice für die Bevölkerung und auch für die Touristen.