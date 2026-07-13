Drei von vier tödlich verunglückten Radlern waren Senioren

Eine aktuelle Analyse des VCÖ auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt auf, dass Senioren die größte Opfergruppe bei tödlichen Radunfällen im Bundesland darstellen. Im vergangenen Jahr (2025) waren drei der insgesamt vier im Kärntner Straßenverkehr tödlich verunglückten Radfahrenden 65 Jahre oder älter – das entspricht einem Anteil von 75 Prozent.

Es wird mit weiterer Zunahme gerechnet

139.000 Menschen in Kärnten gehören der Generation 65 plus an. Seit dem Jahr 2005 ist ihre Anzahl um 41.000 gestiegen. Bis zum Jahr 2035 rechnet die Statistik Austria mit einer weiteren Zunahme um 30.000 auf rund 169.000 Senioren, heißt es in einer Aussendung. „Mit der wachsenden Anzahl älterer Menschen wird es immer wichtiger, dass unser Verkehrssystem seniorengerecht wird. Gerade hinsichtlich des Radverkehrs ist der Aufholbedarf besonders groß“, stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest.

„Unterstreicht die Dringlichkeit …“

Das zeigt auch die Unfallstatistik, wird mitgeteilt. In den vergangenen drei Jahren waren in Kärnten sieben der elf Senioren im Straßenverkehr beim Fahren mit Fahrrad oder E-Bike tödlich verletzten Personen Seniorinnen und Senioren, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Der Anteil der Generation 65 plus beträgt für diesen Zeitraum 64 Prozent. „Dieser hohe Anteil ist kein Argument gegen das Radfahren, sondern unterstreicht die Dringlichkeit, sichere und gute Bedingungen für das Radfahren in jedem Alter zu schaffen“, betont VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk.

Wirksame Maßnahmen laut VCÖ

Wirksame verkehrsplanerische Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit insbesondere älterer Menschen beim Radfahren sind unter anderem lückenlose, baulich getrennte Radwege entlang stark befahrener Straßen. Im Ortsgebiet machen Verkehrsberuhigung und Tempo 30 statt 50 das Radfahren insbesondere für ältere Menschen sicherer und angenehmer. Wichtig seien zudem auch übersichtliche Kreuzungen. Zu empfehlen sind insbesondere beim Wechsel auf E-Bikes auch Radfahrkurse, wie sie beispielsweise von Seniorenorganisationen angeboten werden. In den Niederlanden sind zudem bei älteren Menschen Dreiräder sehr weit verbreitet. Diese verfügen über zwei Hinterräder und bieten damit hohe Stabilität, wodurch das Sturzrisiko stark sinkt.

EU-weite Untersuchung zeigt …

Aus Mobilitätssicht ist das Potenzial für das Radfahren bei Senioren groß. Ab 65 Jahren nimmt der Anteil der Alltagswege, die kürzer als fünf Kilometer und damit in guter Radfahrdistanz sind, deutlich zu. Rund zwei Drittel der Alltagswege der Senioren sind kürzer als fünf Kilometer, bei den 15- bis 64-Jährigen sind nur knapp mehr als 50 Prozent der Wege kürzer als fünf Kilometer, informiert der VCÖ. Eine EU-weite Untersuchung zeigt, dass in Österreich ebenso wie in Deutschland 35 Prozent der 65- bis 74-Jährigen regelmäßig das Fahrrad als Verkehrsmittel nutzen, in den Niederlanden mit ihrem dichten Netz an Radwegen sind es mit 66 Prozent fast doppelt so viele.

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Beliebtheit von E-Bikes

Gerade die E-Bikes ermöglichen es älteren Menschen auch dort, wo es Steigungen gibt, mit dem Rad mobil zu sein. Zudem erweitern E-Bikes die Reichweite. Für gesunde Lebensjahre bis ins hohe Alter ist Bewegung als Gesundheitsförderung sehr wichtig, so der VCÖ weiter. Wer das Fahrrad häufiger als Verkehrsmittel nutzen kann, kommt auf eine regelmäßige Portion gesunde Bewegung. Mit fortschreitendem Alter ist der Erhalt der Fitness besonders wichtig. Radfahren kann den altersbedingten Verlust an Muskelkraft verlangsamen oder sogar umkehren. Bewegung stärkt das Herz-Kreislaufsystem, reduziert das Krebsrisiko und erhöht auch das psychische Wohlbefinden. Wer regelmäßig radelt, verfügt über eine bessere Gleichgewichtskontrolle und stürzt im Alltag seltener. Auch das Radfahren mit Unterstützung eines Elektromotors stärkt das Herz-Kreislaufsystem und die Muskeln, wie eine aktuelle umfassende Studie der Medizinischen Hochschule Hannover zeigt. Als kostengünstiges Verkehrsmittel kann das Fahrrad auch vor Mobilitätsarmut schützen. „Umso wichtiger ist es, dass die Radinfrastruktur seniorengerecht wird. Das heißt konkret, ein dichteres Radwegenetz und auf Straßen im Ortsgebiet ohne Radwege ein Tempolimit von höchstens 30 km/h“, erklärt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk.