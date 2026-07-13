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auf dem bild von 5min.at sieht man einen trockenen wald und feuer-verbots-sowie rauchverbots-schilder.
Im Bezirk Spittal ist es wieder verboten, offenes Feuer im Wald anzuzünden.
Spittal an der Drau
13/07/2026
Verordnung

Offenes Feuer im Wald in diesem Bezirk wieder verboten

Wegen der anhaltenden Trockenheit und aufkommender Windböen schlägt die Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau Alarm.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)
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Da die aktuellen Witterungsverhältnisse die Entstehung und rasche Ausbreitung von Waldbränden massiv begünstigen, hat die Behörde eine strenge Verordnung erlassen. Ab sofort und bis auf Weiteres ist im gesamten politischen Bezirk Spittal an der Drau jegliches Feueranzünden sowie das Rauchen im Wald strengstens verboten.

Kein Kavaliersdelikt

Diese Sicherheitsmaßnahme gilt nicht nur für die Wälder selbst, sondern auch für alle waldnahen Flächen im sogenannten Gefährdungsbereich. Die Behörden weisen eindringlich darauf hin, dass Verstöße gegen diese Verordnung kein Kavaliersdelikt sind. Wer dennoch im Wald raucht oder ein Feuer entzündet, begeht eine Verwaltungsübertretung nach dem Forstgesetz und muss mit empfindlichen Strafen rechnen.

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