Offenes Feuer im Wald in diesem Bezirk wieder verboten

Da die aktuellen Witterungsverhältnisse die Entstehung und rasche Ausbreitung von Waldbränden massiv begünstigen, hat die Behörde eine strenge Verordnung erlassen. Ab sofort und bis auf Weiteres ist im gesamten politischen Bezirk Spittal an der Drau jegliches Feueranzünden sowie das Rauchen im Wald strengstens verboten.

Kein Kavaliersdelikt

Diese Sicherheitsmaßnahme gilt nicht nur für die Wälder selbst, sondern auch für alle waldnahen Flächen im sogenannten Gefährdungsbereich. Die Behörden weisen eindringlich darauf hin, dass Verstöße gegen diese Verordnung kein Kavaliersdelikt sind. Wer dennoch im Wald raucht oder ein Feuer entzündet, begeht eine Verwaltungsübertretung nach dem Forstgesetz und muss mit empfindlichen Strafen rechnen.