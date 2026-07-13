Mensch gegen Elemente: Zwischen Lawinengefahr und 120.000 Kilo Sprengstoff

5 Minuten war bei der Pressekonferenz direkt auf der Großbaustelle dabei, mitten in der Sommerhitze, wo der Wind zwar kurz kühlte, aber den Staub des trockengelegten Speicherbeckens unbarmherzig vor sich hertrieb. Es ist heiß nahe der Dammkrone des Wurtenspeichers, dem zentralen Speicher der Kraftwerksgruppe Fragant. Wer hier oben auf 1.700 Metern steht, begreift sofort, dass dies keine gewöhnliche Baustelle ist.

Leeres Becken

Der Blick hinab offenbart ein surreales Bild: Wo sonst Millionen Kubikmeter Wasser waren, klafft ein gewaltiges, leeres Becken. Für die Durchführung der anspruchsvollen Bauabschnitte war eine zweimalige Totalentleerung des Speichersees erforderlich. Der Wind, der über die Baustelle fegt, bringt zwar eine kurze, willkommene Abkühlung, wirkt aber gleichzeitig wie ein trockenes Peitschen: Er wirbelt den feinen Gesteinsstaub des leeren Beckens auf und legt einen grauen Schleier über die Baustelle. Doch das Team blickt sichtlich stolz auf das im Frühjahr 2025 gestartete Mammutprojekt. Hier oben entscheidet das Wetter nicht über die Länge der Mittagspause, sondern über den künftigen Baufortschritt. „Wenn du eine Wolke aufziehen siehst, ist es meistens schon zu spät“, beschreibt Maximilian Rutar, Bauleiter der STRABAG, im Gespräch mit 5 Minuten die extreme Unberechenbarkeit der Elemente, die sich innerhalb von Minuten komplett verwandeln können. Wenn der alpine Winter einbricht, wird aus der staubigen Hitze eine weiße Landschaft aus Eis, Sturm und akuter Lawinengefahr. „Im Frühjahr mussten wir unsere ganzen Mitarbeiter auch mit Lawinen-Piepsern ausstatten, weil natürlich das eine und das andere Mal der Schnee herkam. Das ist definitiv eine Herausforderung!“

©5 Minuten STRABAG-Projektleiter Maximilian Rutar

Die Härten der Nachtschicht

Um das ehrgeizige Ziel der Damm-Erhöhung im engen Zeitfenster zu erreichen, gab es nur einen Weg nach vorne: Schichtbetrieb, rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Von Mitte Juli bis tief in den eisigen Dezember hinein hieß es 24/7-Dauerbetrieb. In insgesamt sechs Baulosen sind rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter herausfordernden Rahmenbedingungen im Einsatz. Während das Tal schlief, bissen sich die riesigen Erdbau-Mulden im Scheinwerferlicht durch das harte Gestein. Schlaf gab es nur im Schichtwechsel. „Die Mitarbeiter schlafen alle im näheren Umkreis, allein die Anfahrt ist ja schon ein Wahnsinn“, erklärt Rutar den logistischen Kraftakt. Selbst der Einkauf im lokalen Supermarkt wurde hier zur planerischen Aufgabe, da die Männer oft erst nach Ladenschluss von der Schicht kamen: „Wir starten ja ordentlich um 7 Uhr in der Früh und beenden unsere Arbeit um 18 Uhr, bis man dann ins Tal kommt, ist es halt so, dass die meisten Geschäfte zu haben.“

Wenn der Berg zittert: 230.000 Kubikmeter Schüttmaterial

Das Projekt ist ein gigantisches Puzzle aus Stahl und Stein. Um den bestehenden Steinschüttdamm aus den Jahren 1968-1971 um rund sieben Meter zu erhöhen, muss einiges weichen. Das benötigte Material wird dabei direkt im Speicherraum im Bereich der Stauwurzel gewonnen. Die Zahlen sprengen jede herkömmliche Vorstellungskraft: ca. 230.000 Kubikmeter Schüttmaterial werden auf der Luftseite als zusätzlicher Stützkörper aufgeschüttet und eingebaut. 120.000 Kilogramm Sprengstoff wurden in insgesamt 80 präzise geplanten Sprengungen gezündet. Der größte Einzelschlag krachte mit unfassbaren 6.700 Kilo Dynamit auf einen Schlag in den Fels. „Das ist ordentlich was“, betont Rutar gegenüber 5 Minuten. Jeder Knall war eine millimetergenaue Nervenschlacht, denn direkt im Berg verläuft die unterirdische Stollenbahn auf den Mölltaler Gletscher. Vor jeder Zündung wurde das Areal großräumig abgesperrt und mit Drohnen abgeflogen. „Das wird alles großräumig abgeriegelt, kontrolliert, mit Drohnen beflogen, sicherheitstechnisch, dass das alles in Ordnung ist, dass sich kein Lebewesen im Umkreis befindet: Erst dann kann gesprengt werden.“

©5 Minuten

Die grüne Riesen-Batterie für Kärnten

Während die STRABAG das Dynamit sprechen ließ und der Staub durch die Luft wirbelte, zog das Kelag-Team im Hintergrund die Drähte einer gewaltigen Modernisierung. Mit einer Investitionssumme von rund 30 Millionen Euro wird das bisherige Speichervolumen von 2,7 Millionen Kubikmetern auf 5 Millionen Kubikmeter Wasser nahezu verdoppelt. Der fertige Ausbau entspricht dem Inhalt von rund 2.000 olympischen Schwimmbecken. Kelag-Vorstand Reinhard Draxler erläutert vor Ort die enorme Bedeutung des Projekts für die gesamte Kraftwerksgruppe Fragant, die aus 15 Speichern, 10 Kraftwerken und rund 79 Kilometern Triebwasserwegen besteht: „Der Wurtenspeicher übernimmt für die Kraftwerksgruppe Fragant eine Schlüsselrolle. Durch die nahezu Verdoppelung des Speichervolumens auf 5 Millionen Kubikmeter erhöhen wir deutlich die Flexibilität unserer Erzeugung und stärken gleichzeitig die Versorgungssicherheit.“ Anschaulich wird dieser Zuwachs im Vergleich zu Heimspeichern: Um die neu geschaffene zusätzliche Energiemenge zu speichern, wären rund eine Million Haushaltsbatteriespeicher (mit je 5 kWh Kapazität) erforderlich! Franz Redl, Vorstandsmitglied der STRABAG AG Österreich, fügt hinzu: „Leistungsfähige Speichersysteme sind ein Schlüssel für den Erfolg der Energiewende.“ Zu den präzisen Aufgaben des STRABAG-Teams gehört unter anderem der zentimetergenaue Einbau von 246 Bohrpfählen sowie die Verlängerung der bestehenden Asphaltoberflächendichtung.

©5 Minuten Christian Rupp, Leiter Kelag-Erzeugung/Technische Services mit Kelag-Vorstand Reinhard Draxler ©5 Minuten Franz Redl, Vorstandsmitglied der STRABAG AG Österreich

Der Faktor Mensch & die Natur im Einklang

Am Ende ist dieses Infrastrukturprojekt kein reiner Triumph der Maschinen, sondern des menschlichen Willens und der regionalen Zusammenarbeit. Auch der Naturschutz kommt nicht zu kurz: Parallel zu den Bauarbeiten werden Ersatz- und Ausgleichsflächen im Gesamtausmaß von rund 4,2 Hektar geschaffen, darunter ein mindestens 1.000 Quadratmeter großes Amphibienbiotop an der Stauwurzel. Bürgermeister Kurt Schober fand bei der Pressekonferenz emotionale Worte für seine Gemeinde Flattach: „Durch die Großbaustelle beim Wurtenspeicher werden die stetigen und partnerschaftlichen Bemühungen der Kelag zum nachhaltigen Ausbau der Energiewirtschaft im Mölltal weiter fortgesetzt. Dies sichert nicht nur Arbeitsplätze vor Ort, sondern bringt auch Wertschöpfung für die gesamte Region. Zwei Jahre Bauzeit bei diesen Bedingungen da heroben, der Mensch muss das vollbringen!“ Der staubtrockene Wind auf der Dammkrone flaut nicht ab, als die Pressekonferenz endet und der Blick ein letztes Mal über das gigantische, noch leere Becken schweift. Die Hauptbauarbeiten werden planmäßig im Jahr 2026 abgeschlossen, bevor 2027 die finalen Rekultivierungs- und Restarbeiten folgen. Der Damm wächst, und die grüne Batterie im Hochgebirge ist bald bereit, das Stauziel um volle 8,5 Meter anzuheben.