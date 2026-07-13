Verkehrskontrolle endet mit Kokain-Fund: Kärntner (74) festgenommen

Eine Routinekontrolle im Bezirk Spittal an der Drau nahm eine unerwartete Wendung: Am Ende klickten für einen 74-Jährigen die Handschellen.

Eine gewöhnliche Lenker- und Fahrzeugkontrolle führte die Polizei am 8. Juli im Bezirk Spittal an der Drau zu einem größeren Drogenfund. Aber der Reihe nach: Polizisten kontrollierten einen 74-jährigen Mann und bemerkten laut eigenen Angaben deutliche Anzeichen einer möglichen Beeinträchtigung durch Suchtmittel. Und der Verdacht bestätigte sich: „Ein freiwilliger Speicheltest verlief positiv“, so die Polizei.

Abgepacktes Kokain entdeckt

Da der Verdacht einer Straftat nach dem Suchtmittelgesetz bestand, durchsuchten die Beamten den Lenker, seinen 37-jährigen Beifahrer sowie das Fahrzeug. Und das mit Erfolg: Dabei fanden sie eine größere Menge Kokain, eine geringe Menge Methamphetamin sowie bereits für den Verkauf abgepacktes Kokain. „Aufgrund des Verdachts des Suchtmittelhandels wurden beide Männer vorläufig festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert“, schildert die Polizei.

Weitere Funde bei Hausdurchsuchung

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt durchsuchte die Polizei anschließend die Wohnung des 74-Jährigen. Dabei stellten die Beamten Bargeld im fünfstelligen Eurobereich, weiteres Methamphetamin, kleinere Mengen Cannabis und Kokain sowie Verpackungsmaterial sicher, das laut Polizei für den Verkauf von Drogen vorbereitet war.

74-Jähriger geständig

Der 74-Jährige zeigte sich laut Polizei geständig. Er gab an, über einen längeren Zeitraum Suchtmittel verkauft zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Der 37-jährige Beifahrer steht im Verdacht, kurz vor der Kontrolle Suchtmittel vom 74-Jährigen gekauft zu haben. „Er wird auf freiem Fuß angezeigt“, so die Polizei abschließend.