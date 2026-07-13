Kärntner Bauer wegen Umweltgefährdung vor Gericht

Über Jahre hinweg soll ein Landwirt in einem geschützten Biotop entlang der Glan gearbeitet haben. Vor Gericht verwies der 55-Jährige nun auf alte Sturmschäden – mit mäßigem Erfolg.

Ein Landwirt aus dem Bezirk Klagenfurt-Land musste sich kürzlich am Landesgericht Klagenfurt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Umweltgefährdung verantworten. Laut Anklage soll der 55-Jährige über mehrere Jahre hinweg Arbeiten in einem geschützten Auwald entlang der Glan durchgeführt und damit das sensible Biotop beeinträchtigt haben.

Landwirt berief sich auf Sturmschäden

Konkret ging es um Abholzungen und großflächige Aufschüttungen, die zwischen 2019 und 2024 erfolgt sein sollen. Der Angeklagte bestritt die Arbeiten nicht, erklärte jedoch, dass er lediglich Schäden beseitigen wollte, die ein Sturm bereits 2016 verursacht habe. Wegen des feuchten Bodens seien die Aufschüttungen notwendig gewesen, um überhaupt arbeiten zu können, berichtet der ORF. Ein gerichtlich bestellter Sachverständiger sah das jedoch anders. Die bearbeiteten Flächen hätten sich nicht mit jenen gedeckt, die damals vom Sturm betroffen gewesen seien. Die Begründung des Landwirts sei daher nicht nachvollziehbar.

Geschütztes Biotop mit hoher Bedeutung

Vor Gericht brachte der 55-Jährige außerdem vor, dass das Gebiet ursprünglich für die landwirtschaftliche Nutzung vorgesehen gewesen sei. Erst durch mangelhaft gewartete Entwässerungsgräben habe sich dort im Laufe der Jahre ein Auwald entwickelt. Auch diesem Argument widersprach der Sachverständige. Entscheidend sei der heutige Schutzstatus des Gebiets. Auwälder seien ökologisch besonders wertvoll und würden unter anderem seltenen Fledermausarten als wichtiger Lebens- und Brutraum dienen.

Zustand muss wiederhergestellt werden

Das Verfahren wurde schließlich mittels Diversion beendet, diese ist noch nicht rechtskräftig. Der Landwirt muss den ursprünglichen Zustand des betroffenen Gebiets wiederherstellen und die Natur sich selbst überlassen. Nach eigenen Angaben hat er bereits begonnen, neue Bäume zu pflanzen.