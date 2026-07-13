Slowenien hebt Spritpreise an: Das zahlen Autofahrer ab Mitternacht

Auch in Slowenien wird Tanken jetzt teurer: Ab Mitternacht steigen die Preise für Benzin und Diesel in unserem Nachbarland an. Wir haben die neuen Spritpreise für euch.

Viele Österreicherinnen und Österreicher weichen zum Tanken gern nach Slowenien aus. Vor allem der Krieg zwischen den USA und dem Iran und den anhaltenden Konflikte um die Straße von Hormus trieb hierzulande die Spritpreise in die Höhe. Im Nachbarland ist das Tanken im Normalfall deutlich günstiger. Das liegt vor allem daran, dass die slowenische Regierung die Preise für Benzin und Diesel abseits der Autobahnen einmal pro Woche per Verordnung festlegt. Dadurch werden starke Preisschwankungen abgefedert und die Margen der Tankstellen begrenzt.

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Diese Spritpreise gelten ab Mitternacht

Doch ab Dienstag, 14. Juli, müssen Autofahrer auch in Slowenien etwas tiefer in die Tasche greifen als in der Vorwoche. Die slowenische Regierung hebt die Spritpreise an, wodurch sowohl Benzin als auch Diesel teurer werden. Konkret gelten ab Mitternacht folgende Preise: Der Benzinpreis stieg um 2,7 Cent auf 1,588 Euro pro Liter an. Beim Diesel gab’s ein noch kräftigeres Plus: Hier sind ab Dienstag 1,723 Euro pro Liter fällig, was einer Erhöhung von 8,3 Cent im Vergleich zur Vorwoche entspricht. Trotz der Erhöhung bleibt das Tanken südlich der Grenze günstiger als in Österreich und dürfte für Grenzpendler sowie Urlauber weiterhin attraktiv sein.