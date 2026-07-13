Zwei Frauen fragten nach dem Bus – dann war Brieftasche von Pensionistin weg

Sie wollte nur helfen, doch genau das nutzten zwei Frauen schamlos aus: Eine 89-Jährige wurde in Wolfsberg Opfer eines perfiden Trickdiebstahls.

Eine 89-jährige Frau aus Vorarlberg ist am Montagvormittag (12. Juli) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Stadtgebiet von Wolfsberg Opfer eines perfiden Trickdiebstahls geworden. Nach Angaben der Polizei wurde die Pensionistin gegen 9.15 Uhr von zwei bislang unbekannten Frauen angesprochen.

Abgelenkt und ausgenutzt

Alles begann ganz harmlos, die beiden fragten die Dame zunächst nach einer Busverbindung. Und dann ging alles ganz schnell: Während eine der beiden ihr Handy hervorholte und der 89-Jährigen einen Standort zeigen wollte, nutzte ihre Komplizin aus, dass die ältere Dame abgelenkt war. Unbemerkt griff sie in die Handtasche der Frau und stahl deren Brieftasche.

Diebstahl erst später bemerkt

Da die Pensionistin den beiden Frauen nicht weiterhelfen konnte, setzte sie ihren Weg fort. Kurze Zeit später folgte das böse Erwachen: Sie bemerkte, dass ihre Brieftasche verschwunden war. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag. Die Ermittlungen nach den bislang unbekannten Täterinnen laufen.