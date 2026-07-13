Waldbrandgefahr: Jetzt gilt Feuerverbot in ganz Oberkärnten

Die Waldbrandgefahr spitzt sich in Kärnten weiter zu: Heute haben zwei weitere Bezirke ein strenges Feuerverbot erlassen. Wer dagegen verstößt, muss mit empfindlichen Strafen rechnen.

Die anhaltende Hitze und Trockenheit in Kärnten ziehen weitere Folgen nach sich: Nachdem bereits Anfang Juli im Bezirk Hermagor ein Feuerverbot verhängt wurde, ziehen nun auch die Bezirkshauptmannschaften Spittal an der Drau und St. Veit an der Glan nach. In Feldkirchen ist eine entsprechende Verordnung bereits seit Ende März in Kraft. Damit gilt mittlerweile in ganz Oberkärnten ein strenges Feuerverbot im Wald und in dessen Gefährdungsbereich.

Neue Verordnungen seit 13. Juli

Die Bezirkshauptmannschaften Spittal an der Drau und St. Veit an der Glan haben am 13. Juli entsprechende Verordnungen erlassen. Grund dafür sind die derzeit herrschenden Witterungsverhältnisse. Die anhaltende Trockenheit – im Bezirk Spittal zusätzlich auch Windböen – begünstigt die Entstehung und Ausbreitung von Waldbränden.

Das ist verboten

Deshalb ist ab sofort jegliches Feueranzünden sowie das Rauchen im Wald und auf allen waldnahen Flächen verboten. Als Gefährdungsbereich gelten sämtliche Flächen in Waldnähe – unabhängig davon, ob es sich etwa um Wiesen oder andere Kulturen handelt.

So lange gelten die Verordnungen

Während die Verordnung in Spittal bis auf Weiteres gilt, bleibt das Verbot im Bezirk St. Veit vorerst bis 30. September 2026 in Kraft – beziehungsweise solange die erhöhte Brandgefahr aufgrund der Trockenheit besteht.

Hohe Strafen drohen bei Verstößen

Wer sich nicht an das Feuerverbot hält, muss mit empfindlichen Konsequenzen rechnen. Laut den Verordnungen drohen Geldstrafen von bis zu 7.270 Euro oder sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen. Die Behörden appellieren deshalb an alle Waldbesucher, besonders vorsichtig zu sein und auf offenes Feuer sowie das Rauchen im Wald und in dessen unmittelbarer Umgebung konsequent zu verzichten. Schon ein kleiner Funke kann bei der derzeitigen Trockenheit einen folgenschweren Waldbrand auslösen.