Unbekannte zerstören Tierfutter: „Es macht uns einfach sprachlos“

„Es macht uns einfach sprachlos.“ Mit diesen Worten schlägt eine Lavanttaler Käserei Alarm. Unbekannte zerstören immer wieder Stroh- und Siloballen – und richten damit großen Schaden an.

Während andere das Wochenende genießen, kämpfen Landwirte bei Trockenheit und Hitze auf den Feldern um ihre Ernte. Umso größer ist der Frust, wenn die harte Arbeit mutwillig zerstört wird. Genau das erlebt die Hofkäserei Rutrecht aus dem Lavanttal derzeit immer wieder. Unbekannte schneiden Stroh- und Siloballen auf. Der jüngste Vorfall passierte erst am vergangenen Wochenende.

„Es macht uns einfach sprachlos“

Mit einem emotionalen Facebook-Beitrag macht der Familienbetrieb nun auf die wiederholten Sachbeschädigungen aufmerksam und bittet die Bevölkerung um Hilfe. Er beginnt mit den Worten „Es macht uns einfach sprachlos.“ Dann führen die Betreiber der Käserei aus, dass es sich leider nicht nicht um einen Einzelfall handelt. Bereits mehrfach wurden Strohballen auf einem Feld in St. Andrä aufgeschlitzt und Siloballen beschädigt.

Beschädigtes Futter und hohe Kosten

Dass es sich bei der Zerstörung nicht um einen harmlosen Schmäh handelt, sondern um ein Delikt, dass für den Betrieb schwerwiegende Folgen hat, machen die Betreiber ebenso klar. Durch beschädigte Siloballen verdirbt das darin enthaltene Futter für die Tiere, wodurch hohe zusätzliche Kosten und viel Mehraufwand entstehen. Auch die Enttäuschung über den fehlenden Respekt vor der Landwirtschaft ist groß. „Für dieses Verhalten haben wir absolut kein Verständnis“, bringen es die Landwirte auf den Punkt.

Wer hat etwas gesehen?

Jetzt hofft der Betrieb auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Wer in den vergangenen Tagen im Bereich des betroffenen Feldes etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Hofkäserei zu melden. Hinweise werden laut dem Betrieb vertraulich behandelt. „Sollte sich der oder die Verursacher:in nicht freiwillig melden, werden wir den Vorfall zur Anzeige bringen“, betont die Hofkäserei abschließend.