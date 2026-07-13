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/ ©Günther Mallweger
Das Bild auf 5min.at zeigt das Stift Viktring an einem regnerischen Tag.
Auf Kärnten wartet ein teils wechselhafter Dienstag.
Kärnten
13/07/2026
Wetterprognose

Auf Hitze folgen Gewitter: Wechselhafter Dienstag in Kärnten

Nach mehreren heißen Sommertagen wird das Wetter in Kärnten am Dienstag wechselhafter. Neben Sonnenschein sind auch Regenschauer und teils kräftige Gewitter zu erwarten.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(143 Wörter)
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Der Dienstag bringt einen Wetterumschwung nach Kärnten. Nach den heißen und sonnigen Tagen ziehen bereits am Vormittag von Westen her mehr Wolken auf. Am längsten freundlich bleibt es laut GeoSphere Austria zunächst im Osten des Bundeslandes. Ab Mittag steigt die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer und Gewitter. Vor allem im Südosten Kärntens können diese laut Prognose auch kräftiger ausfallen.

Es kühlt leicht ab

Im Laufe des späteren Nachmittags lockert es von Westen her wieder auf und die Sonne zeigt sich erneut. Ganz stabil bleibt das Wetter aber nicht: „Danach bilden sich erneut einzelne Regenschauer und Gewitter“, so die Wetterexperten. Mit Frühtemperaturen zwischen 13 und 18 Grad startet der Tag angenehm warm. Die Höchstwerte erreichen 26 bis 30 Grad und liegen damit etwas unter jenen der vergangenen Tage.

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