Möll-Brücke wird saniert: Das kommt jetzt auf Autofahrer zu

Autofahrer im Mölltal müssen sich ab Dienstag auf Wartezeiten einstellen. Wegen der Sanierung einer Brücke in Rangersdorf wird der Verkehr mehrere Monate lang nur einspurig geführt.

Auf der B106 Mölltal-Straße beginnt in dieser Woche die Sanierung der Möllbrücke in Lainach (Gemeinde Rangersdorf, Bezirk Spittal). Ab Dienstag, 14. Juli, wird der Verkehr im Baustellenbereich einspurig geführt und mit einer Ampelanlage geregelt.

Bauarbeiten dauern bis Herbst

Grund für die Arbeiten sind altersbedingte Schäden an der Brücke. Erneuert beziehungsweise saniert werden unter anderem die Fahrbahnübergänge, die Brückenabdichtung, die Entwässerung sowie die Fahrbahn. Die Bauarbeiten sollen laut Land Kärnten bis Herbst 2026 abgeschlossen sein.

290.000 Euro werden investiert

Für die Sanierung investiert das Land Kärnten 290.000 Euro. Straßenbaureferent Martin Gruber betont die Bedeutung der Strecke: „Die B106 ist eine Lebensader für die Bevölkerung im Mölltal, für die regionale Wirtschaft und den Tourismus vor Ort.“ Mit der Sanierung werde die Verkehrssicherheit auf der wichtigen Verbindung weiter verbessert. Autofahrer sollten während der Bauarbeiten mehr Zeit einplanen, da es durch die einspurige Verkehrsführung zu Verzögerungen kommen kann.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.07.2026 um 06:12 Uhr aktualisiert