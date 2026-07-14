Anhaltende Trockenheit: Bevölkerung soll dringend Trinkwasser sparen

In Millstatt wirkt sich die anhaltende Trockenheit auf die Trinkwasserversorgung aus. Die Marktgemeinde bittet deshalb die Bevölkerung in einem Schreiben darum, sparsam mit dem Wasser umzugehen.

„Aufgrund der anhaltenden Trockenperiode und der ausbleibenden Niederschläge sind derzeit im gesamten Gemeindegebiet deutlich rückläufige Quellschüttungen in der öffentlichen Wasserversorgung zu verzeichnen“, heißt es in dem Schreiben der Marktgemeinde Millstatt am See, welche in diesem Zusammenhang an die Bevölkerung appelliert Wasser zu sparen.

„Jeder eingesparte Liter hilft“

Um die Versorgung aller Haushalte auch weiterhin sicherstellen zu können, ersucht die Kommune nun eindringlich darum, den Verbrauch des Trinkwassers auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Die Bevölkerung wird aufgerufen, vorerst kein Wasser für das Waschen von Autos, Einfahrten oder Terrassen zu verwenden. Ebenso sollte auf das Gießen von Rasenflächen und das Befüllen von Pools verzichtet werden. „Jeder eingesparte Liter hilft, die Trinkwasserversorgung für alle Bürger sowie die erforderlichen Löschwasserreserven für den Einsatz der Feuerwehren zu sichern. Wir bedanken uns herzlich für Ihr Verständnis“, so die Gemeindeverantwortlichen abschließend.