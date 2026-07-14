Erhöhte Unwettergefahr am Dienstag: Kärnten drohen heftige Gewitter
Am Dienstagnachmittag nimmt das Gewitter-Potenzial in Kärnten deutlich zu. Wetterdienste warnen vor intensivem Regen, Hagel und kräftigem Wind. Laut Geosphere Austria besteht sogar eine "erhöhte Unwettergefahr".
Dunkle Wolken ziehen im Tagesverlauf in Kärnten auf. Zunächst im Westen, wie es in einer ersten Prognose der Geosphere Austria heißt. Die Meteorologen warnen vor „erhöhter Unwettergefahr“. Am längsten niederschlagsfrei bleibt es im Osten und Südosten des Bundeslandes, aber: „Hier dürften dann die Gewitter am Nachmittag auch am kräftigsten ausfallen“, kündigen die Fachleute an. Infolgedessen kann es zu Murenabgängen, überfluteten Straßen und Kellern sowie zu umgestürzten Bäumen kommen.
Was macht dir bei solchen Sommergewittern am meisten Sorgen?
Starkregen, Hagel und Sturmböen
Ähnlich sieht auch die Prognose von Tauernwetter aus. „Vor allem am Nachmittag bilden sich einige Regenschauer und Gewitter, zunächst vor allem in Osttirol und über den Bergen, im weiteren Verlauf sind sie auch in der Landesmitte möglich“, erläutert Experte David Kaufmann. Vonseiten der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) heißt es außerdem: „Oft fallen die Gewitter sogar kräftig aus, dabei muss mit Starkregen, Hagel und Sturmböen gerechnet werden.“
Tornadogefahr?
Laut einer aktuellen Wettermeldungen von Skywarn Austria sind vor allem Osttirol, Kärnten sowie die Weststeiermark betroffen. „Aufgrund der kräftigen Höhenströmung und der ausgeprägten Windscherung sind vereinzelt auch organisierte Gewitter möglich. Im Bereich besonders gut organisierter Zellen kann die Tornadogefahr lokal leicht erhöht sein.“
Nach den Gewittern kehrt bald die Sonne zurück
In den Abend- bzw. Nachstunden soll die Gewitteraktivität dann langsam nachlassen. „Am Mittwoch lockern Restwolken und lokale Nebel- und Hochnebelfelder bald auf und es scheint am Vormittag länger die Sonne“, so der abschließende Wetterausblick der Geosphere Austria.