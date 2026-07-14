Erhöhte Unwettergefahr am Dienstag: Kärnten drohen heftige Gewitter

Am Dienstagnachmittag nimmt das Gewitter-Potenzial in Kärnten deutlich zu. Wetterdienste warnen vor intensivem Regen, Hagel und kräftigem Wind. Laut Geosphere Austria besteht sogar eine "erhöhte Unwettergefahr".

Dunkle Wolken ziehen im Tagesverlauf in Kärnten auf. Zunächst im Westen, wie es in einer ersten Prognose der Geosphere Austria heißt. Die Meteorologen warnen vor „erhöhter Unwettergefahr“. Am längsten niederschlagsfrei bleibt es im Osten und Südosten des Bundeslandes, aber: „Hier dürften dann die Gewitter am Nachmittag auch am kräftigsten ausfallen“, kündigen die Fachleute an. Infolgedessen kann es zu Murenabgängen, überfluteten Straßen und Kellern sowie zu umgestürzten Bäumen kommen.

©Geosphere Austria In Kärnten besteht am Dienstagnachmittag erhöhte Unwettergefahr.

Was macht dir bei solchen Sommergewittern am meisten Sorgen? Der Hagel: Ich habe Angst um mein Auto, die Pflanzen oder das Dach. Der Starkregen: Hoffentlich bleibt der Keller trocken und die Straßen frei. Der Sturm: Wegen umstürzender Bäume oder herumfliegender Gegenstände. Nichts davon: Ich mag Gewitter eigentlich ganz gerne und bleibe einfach drinnen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Starkregen, Hagel und Sturmböen

Ähnlich sieht auch die Prognose von Tauernwetter aus. „Vor allem am Nachmittag bilden sich einige Regenschauer und Gewitter, zunächst vor allem in Osttirol und über den Bergen, im weiteren Verlauf sind sie auch in der Landesmitte möglich“, erläutert Experte David Kaufmann. Vonseiten der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) heißt es außerdem: „Oft fallen die Gewitter sogar kräftig aus, dabei muss mit Starkregen, Hagel und Sturmböen gerechnet werden.“

©UWZ Die UWZ warnt vor Starkregen, Hagel und heftigem Wind.

Tornadogefahr?

Laut einer aktuellen Wettermeldungen von Skywarn Austria sind vor allem Osttirol, Kärnten sowie die Weststeiermark betroffen. „Aufgrund der kräftigen Höhenströmung und der ausgeprägten Windscherung sind vereinzelt auch organisierte Gewitter möglich. Im Bereich besonders gut organisierter Zellen kann die Tornadogefahr lokal leicht erhöht sein.“

Nach den Gewittern kehrt bald die Sonne zurück

In den Abend- bzw. Nachstunden soll die Gewitteraktivität dann langsam nachlassen. „Am Mittwoch lockern Restwolken und lokale Nebel- und Hochnebelfelder bald auf und es scheint am Vormittag länger die Sonne“, so der abschließende Wetterausblick der Geosphere Austria.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.07.2026 um 09:31 Uhr aktualisiert