Feuerwehr-Rüsthaus steht in Flammen: Einsatz läuft
Meterhohe Rauchschwaden sind über Lieserhofen zu sehen. Ersten Informationen zufolge brennt das Rüsthaus der hiesigen Feuerwehr. Der Einsatz läuft auf Hochtouren.
Kurz herrschte betroffenes Schweigen, als 5 Minuten am Dienstagvormittag den Bezirksöffentlichkeitsbeauftragten Walter Egger erreichte. Der Grund: Leser konnten meterhohe Rauchschwaden von der 10 Tauernautobahn aus beobachten. Es handelt sich dabei um das Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Lieserhofen.
Löscheinsatz läuft
„Knapp hundert Einsatzkräfte von neun Freiwilligen Feuerwehren stehen dort derzeit im Löscheinsatz“, berichtet Egger. Die Brandursache ist momentan noch unklar. Der Schaden dürfte aber enorm sein, wie er betont: „Unter anderem wurden die relativ neuen Fahrzeuge der Feuerwehr durch das Feuer vollkommen zerstört.“ Nähere Informationen folgen.