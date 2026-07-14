Feuerwehr-Rüsthaus steht in Flammen: Einsatz läuft

Meterhohe Rauchschwaden sind über Lieserhofen zu sehen. Ersten Informationen zufolge brennt das Rüsthaus der hiesigen Feuerwehr. Der Einsatz läuft auf Hochtouren.

Das Feuerwehr-Rüsthaus in Lieserhofen brennt. Die Rauchschwaden sind auch auf der A10 Tauernautobahn zu sehen.

Das Feuerwehr-Rüsthaus in Lieserhofen brennt. Die Rauchschwaden sind auch auf der A10 Tauernautobahn zu sehen.

Kurz herrschte betroffenes Schweigen, als 5 Minuten am Dienstagvormittag den Bezirksöffentlichkeitsbeauftragten Walter Egger erreichte. Der Grund: Leser konnten meterhohe Rauchschwaden von der 10 Tauernautobahn aus beobachten. Es handelt sich dabei um das Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Lieserhofen.

©klagenfurt_elite | Das Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Lieserhofen brennt.

Löscheinsatz läuft

„Knapp hundert Einsatzkräfte von neun Freiwilligen Feuerwehren stehen dort derzeit im Löscheinsatz“, berichtet Egger. Die Brandursache ist momentan noch unklar. Der Schaden dürfte aber enorm sein, wie er betont: „Unter anderem wurden die relativ neuen Fahrzeuge der Feuerwehr durch das Feuer vollkommen zerstört.“ Nähere Informationen folgen.

©Leservideo | Meterhohe Rauchschwaden sind auf der A10 Tauernautobahn zu sehen.

©Leservideo | Das Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Lieserhofen brennt.

©Leservideo | Die Löscharbeiten sind voll im Gange.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.07.2026 um 10:31 Uhr aktualisiert