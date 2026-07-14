Landeshauptmann: „Kärnten wird im fiktiven ‚Ausnahmezustand‘ sein“

Mitte November findet in Kärnten die größte Katastrophenschutzübung der Landesgeschichte statt. Rund 2.500 Kräfte proben ein Erdbeben-Szenario, das fiktive Epizentrum bleibt vorerst geheim.

Die größte Katastrophenschutzübung in der Geschichte Kärntens läuft von 13. bis 15. November.

Die größte Katastrophenschutzübung in der Geschichte Kärntens läuft von 13. bis 15. November.

Kärnten steht vor einem historischen Sicherheitsereignis: Laut Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) findet zwischen dem 13. und dem 15. November 2026 die bisher größte Katastrophenschutzübung in der Geschichte des Bundeslandes statt. Unter dem Titel „Combined Success 2026“ wird das Szenario eines schweren Erdbebens simuliert.

Epizentrum bleibt geheim

„Wo genau das Epizentrum des fiktiven Erdbebens liegen wird, bleibt bis zum Tag X, also dem 13. November, geheim“, erläutert Fellner am Dienstag im Pressefoyer nach der Regierungssitzung. Die Übung erstreckt sich ohnehin über das gesamte Bundesland Kärnten und wird im Schichtbetrieb auch über Nacht laufen. „Solche Großübungen finden in Kärnten seit 2009 statt, aber heuer nimmt sie eine neue Dimension an“, betont der Landeschef. „Es geht darum, das Zusammenspiel, das Zusammenwirken von allen Einsatz- und Rettungsorganisationen so realitätsnah wie möglich durchzuexerzieren.“ Die Bevölkerung wird im Vorfeld natürlich über geplante Straßensperren oder Fluglärm informiert.

©LPD Kärnten/Vouk Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und Landeshauptmann Daniel Fellner (v.l.)

Auch Leuchttürme werden mitbeübt

„Mitbeübt werden auch die sogenannten Leuchttürme in den Gemeinden“, wie der Katastrophenschutzreferent weiter ausführte. Diese sind im Katastrophenfall Anlaufstellen für Notfälle und die Informationsweitergabe.