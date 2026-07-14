Nach Rüsthaus-Inferno: Land unterstützt Lieserhofen beim Wiederaufbau

Innerhalb weniger Stunden haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Lieserhofen am Dienstag sowohl ihr Rüsthaus als auch ihre beiden Einsatzfahrzeuge verloren. Grund war ein verheerender Brand – 5 Minuten berichtete. Mehr dazu unter: Feuerwehr-Rüsthaus steht in Flammen: Einsatz läuft. „Ich bin seit Vormittag mit Bürgermeister Thomas Schäfauer (SPÖ) in engem Austausch. Gemeinsam arbeiten wir daran, rasch und unbürokratisch die notwendige Unterstützung auf den Weg zu bringen“, betont der zuständige Feuerwehrreferent des Landes Kärnten, Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ). Weil die Freiwillige Feuerwehr Lieserhofen mit ihren 60 Mitgliedern ein unverzichtbarer Bestandteil der Sicherheitsstruktur in der Region ist, wurde rasch ein Unterstützungspaket auf den Weg gebracht. Ziel ist es, die Gemeinde beim Wiederaufbau des Rüsthauses schnell und unbürokratisch zu unterstützen.

©Leserfoto Das Rüsthaus in Lieserhofen brannte am Dienstag vollständig nieder.

Rüsthaus wird wieder aufgebaut

Fellner: „Wenn eine Feuerwehr innerhalb weniger Stunden ihr Rüsthaus und ihre Einsatzfahrzeuge verliert, dann ist das ein schwerer Schlag, für die Feuerwehrfrauen und -männer ebenso wie für die gesamte Gemeinde. In solchen Situationen ist es wichtig, zusammenzustehen.“ Für ihn und Gemeindereferentin Marike Lagger-Pöllinger (SPÖ) steht fest, dass der Kommune aus diesem Unglücksfall keine unzumutbare finanzielle Belastung entstehen darf. Über Bedarfszuweisungsmittel außer Rahmen (BZ a.R.) sollen daher jene finanziellen Mittel bereitgestellt werden, die notwendig sind, um das Rüsthaus wieder zu errichten. Die konkrete Höhe der Unterstützung wird sich am tatsächlichen Schaden sowie an den Leistungen der Versicherung orientieren. Der Ersatz der beiden zerstörten Einsatzfahrzeuge erfolgt in enger Abstimmung mit dem Kärntner Landesfeuerwehrverband (KLFV). An einer raschen Übergangslösung für die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr wird bereits gemeinsam gearbeitet.