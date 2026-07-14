Angerer: „Nummer 1 und Landeshauptmann!“

Denkmöglich ist alles, aber es ist sehr, sehr unrealistisch. Herbert Kickl will der nächste Bundeskanzler werden, mein Ziel ist es, die FPÖ in die nächste Landtagswahl zu führen. Da wird dann die Bevölkerung entscheiden, ob der nächste Landeshauptmann von der SPÖ oder den Freiheitlichen gestellt wird. Wir wollen stärkste Partei werden und ich will Landeshauptmann werden.

Diese Entscheidung wird im September erfolgen. Ich mische mich da aber auch nicht ein.

Die Landtagswahl ist in gut eineinhalb Jahren, also noch recht weit weg. Aber wir haben aktuell auch keine Umfragen.

Identitäre, Energie, Migration …

Die FPÖ ist zuletzt durch Kontakte zu den Identitären ins Gespräch gekommen. Welche Kontakte gibt es da und wie gehen Sie damit um?

Eines ganz klar: Eine Mitgliedschaft bei den Identitären und bei uns ist für mich ausgeschlossen. Das gilt auch bei einer strafrechtlichen Verurteilung wegen Wiederbetätigung. Generalsekretär Josef Ofner hat den Auftrag, sich das ganz genau anzuschauen. Es ist aber auch zu akzeptieren, wenn jemand sagt, er ist nicht dabei.

Von den Identitären ist thematisch nicht weit zum umstrittenen Begriff der Remigration. Was halten Sie davon?

Da werden sehr viele Begriffe vermischt. Remigration heißt ja nur, jemanden aus unserem Land wieder in seine Heimat zu bringen. Wir lassen viel zu viele Leute herein, die uns nichts bringen und nur Asyl wollen. Die kriegen wir dann nicht mehr aus dem Land. Aber ich habe überhaupt kein Problem mit Menschen, die zu uns kommen um hier zu arbeiten.

Bei der FPÖ hat man manchmal den Eindruck, sie ist aus Prinzip gegen alles. Gegen Windräder, gegen die 380 kV-Leitung, gegen erneuerbare Energien, einfach gegen alles. Stimmt der Eindruck?

Nein. Aber bei der Stromautobahn verlangen wir eben auch die Prüfung einer möglichen Aufrüstung der bestehenden 220 kV-Leitung. Und wenn die neue Leitung unbedingt sein muss, dann gilt für uns die Reihenfolge zuerst der Mensch, dann die Natur, dann die Konzerne. Außerdem stehen wir für Technologieoffenheit.

Was soll das heißen?

Na, etwa, dass es auch möglich sein sollte, die Leitung über ein Natura 2000 – Gebiet zu führen, wenn dadurch anderenorts die Menschen geschont werden.

Gilt das auch für Windräder?

Nein,. Aber ich wiederhole meinen Vorschlag, dass Kärnten in Ungarn Grund kaufen soll, dort Windräder aufstellen und damit Strom für Kärnten erzeugen.

Ein Schmäh…

Nein, ein ernstgemeinter Vorschlag.

Anderes Thema: Ihre Landtagsriege ist ein reiner Männerverein. Werden Sie von Frauen gemieden?