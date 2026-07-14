Rüsthaus in Lieserhofen niedergebrannt: „Haben praktisch alles verloren“

Das Rüsthaus in Lieserhofen (Bezirk Spittal an der Drau) stand am Dienstagvormittag in Flammen. 120 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Inzwischen wurden nähere Details bekannt. Es handelt sich um einen Millionenschaden.

„Der Schock sitzt bei allen tief“, betont Bezirksöffentlichkeitsbeauftragten Walter Egger. Wie berichtet, brannte am Dienstag das Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Lieserhofen nieder. Nicht nur zwei neuwertige Feuerwehrautos wurden dabei zerstört. „Auch an eine Rettung von Geräten, Material oder Schutzkleidung war nicht mehr zu denken“, so Egger. Es galt umliegende Gebäude und die angrenzende Wiese vor dem Übergreifen der Flammen zu schützen. Bis 11 Uhr dauerte der schweißtreibende Brandeinsatz für die Feuerwehrkräfte.

©BFKdo Spittal Das Rüsthaus in Lieserhofen brannte bis auf seine Grundmauern nieder.

„Wir haben praktisch alles verloren!“

Die interne Brandmeldeanlage hatte gegen 9.15 Uhr angeschlagen. Sofort wurde ein Großeinsatz ausgelöst. Neun Freiwillige Feuerwehren aus der Gemeinde Seeboden und Umgebung wurden alarmiert. „Insgesamt waren 120 Einsatzkräfte in kürzester Zeit zur Stelle“, stellt Egger fest. Die Betroffenheit war bei allen Helfern und Einsatzkräften sichtbar. René Moser, Kommandant der FF Lieserhofen ringt ebenfalls um Fassung und bringt es auf den Punkt: „Wir haben praktisch alles verloren!“

©BFKdo Spittal 120 Einsatzkräfte waren sofort zur Stelle.

Welle der Hilfsbereitschaft

Bürgermeister Thomas Schäfauer (SPÖ) versuchte nach dem Löscharbeiten den Kameraden Mut zuzusprechen: „Wir alle werden zusammenhelfen und schauen, dass es weitergeht.“ Doch: Alleine die beiden Feuerwehrfahrzeuge haben einen Neuwert von 700.000 Euro. Die Hilfsbereitschaft ist groß. Nicht nur das Land stellte rasch ein Unterstützungspaket auf die Beine. Auch umliegende Gemeinden und Städte sicherten Hilfsangebote zu. Mehrere Nachbarn und Betriebe versorgten die Einsatzkräfte zudem mit Jause und Getränken während den Löscharbeiten.

Brandursache noch unklar

Verletzt wurde bei dem Einsatz glücklicherweise niemand. Die Brandursache steht noch nicht fest. Ab Mittwoch werden Brandermittler aus Wien und Klagenfurt die Suche nach der Ursache aufnehmen.

©BFKdo Spittal Die Brandursache ist noch unklar.