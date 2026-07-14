Urlaub am Bauernhof: Kärntner Ferienhäuser wurden ausgezeichnet

Der Landhof "Ebner 1822" in Gnesau erhielt als erster Betrieb in Österreich die volle Punktzahl bei der Fünf-Blumen-Kategorisierung von "Urlaub am Bauernhof".

Der Landhof „Ebner 1822“ von Barbara und Mario Sonnleitner in Gnesau wurde mit fünf Blumen ausgezeichnet, der höchsten Qualitätsstufe von „Urlaub am Bauernhof“. Mit der maximalen Punktzahl von 70 Punkten erfüllte der Betrieb als erster in Österreich alle Kriterien der Kategorisierung vollständig.

Entschleunigung und Naturverbundenheit

Auf dem historischen Hofareal wurden drei Ferienhäuser in Handarbeit und ökologischer Bauweise aus Holz, Stroh und Lehm errichtet. Bei der Gestaltung wurde darauf geachtet, die Gebäude behutsam in die Landschaft einzufügen und den ursprünglichen Charakter des Hofes zu bewahren. Das Konzept setzt auf Entschleunigung und Naturverbundenheit, bietet jedoch zeitgemäßen Komfort wie freistehende Badewannen, Hydrosoft-Kabinen und eine hofeigene „Dorfschenke“ mit regionalen Bio-Produkten. „Wir haben einen Ort geschaffen, an dem Menschen wieder spüren, worauf es ankommt“, erklärt Barbara Sonnleitner. Nach Jahren im internationalen Hotelmanagement bewirtschaftet Mario Sonnleitner nun wieder den elterlichen Hof, während Barbara Sonnleitner ihre Erfahrung aus der Gastronomie einbringt.

©Landesverband Urlaub am Bauernhof Kärnten

Höchstnote in allen Bereichen

„Ebner 1822“ ist der vierte Fünf-Blumen-Betrieb in Kärnten, österreichweit gibt es aktuell 52. Neben der Vermittlung von Landleben und Hofgeschichte sowie der regionalen Kulinarik wurden das Erscheinungsbild des kärntner Hofes, die Gestaltung der Rückzugsbereiche, das Raumkonzept und der Komfort der Ferienhäuser bewertet. „Ebner 1822“ erhielt in allen Bereichen zudm die Höchstnote. Für den Landesverband „Urlaub am Bauernhof“ in Kärnten bestätigt der Neuzugang den eingeschlagenen Weg. „Die Auszeichnung unterstreicht die insgesamt enorme Innovationskraft und Qualität aller unserer Mitglieder“, so Geschäftsführerin Edith Sabath-Kerschbaumer.