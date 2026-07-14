Kärntner U-Ausschuss zu Landesvermögen vor dem Start

Der Kärntner Untersuchungsausschuss zum Verkauf von Landesvermögen wird am 15. Juli offiziell eingesetzt. Dies gab Landtagspräsident Andreas Scherwitzl nach einer Sitzung der Präsidialkonferenz bekannt.

Gutachten des Verfassungsdienstes

Zuvor hatte der von der FPÖ beantragte Ausschuss, der sich ursprünglich auch mit dem Flughafen Klagenfurt befassen sollte, rechtliche Hürden nehmen müssen. Nach einem Gutachten des Verfassungsdienstes vor rund zwei Wochen hatte der Landtagspräsident einen Verbesserungsauftrag erteilt. Da der Untersuchungsgegenstand nun präzisiert wurde, stehe der Einsetzung nichts mehr im Weg. Scherwitzl erklärte dazu: „Meine Bedenken, die auch vom Verfassungsdienstes des Landes geteilt wurden, konnten ausgeräumt werden, weil der Untersuchungsgegenstand, wie vor zwei Wochen im Verbesserungsauftrag an die Opposition formuliert, konkretisiert wurde und der inhaltliche Zusammenhang hergestellt werden konnte.“

Mitglieder nominieren

Der konkrete Fokus liegt demnach auf dem Verhalten von Organen der Landesverwaltung, inklusive der Ausübung von Beteiligungs- und Aufsichtsrechten, bei der Vorbereitung und dem Verkauf des Landesjugendheimes Görtschach sowie des Feriendorfes Ossiacher See. Bezüglich des weiteren Fahrplans informierte der Landtagspräsident: „Die Landtagsparteien werden nun in weiterer Folge die Mitglieder des U-Ausschusses nominieren, in Summe sind das die gesetzlich vorgesehenen neun Mitglieder entsprechend des Verhältniswahlrechtes. (SPÖ 4, FPÖ 2, ÖVP 2, Team Kärnten 1). Bis einschließlich 21. Juli sind diese dem Landtagspräsidenten zu melden. Die antragstellenden freiheitlichen Abgeordneten müssen den Obmann für den U-Ausschuss vorschlagen. Damit kann der U-Ausschuss ab 22. Juli sich konstituieren und die Arbeit aufnehmen.“

Über den Untersuchungsausschuss Grundsätzlich hat jede Fraktion im Kärntner Landtag einmal pro Gesetzgebungsperiode das Recht, unabhängig von ihrer Größe einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Alternativ kann ein Viertel der Mandatare die Einsetzung verlangen.

FPÖ-Angerer: Untersuchungsausschuss eingesetzt

Der von der FPÖ verlangte Untersuchungsausschuss „Kärntner Landesvermögen schützen: Endlich Schluss mit dem unkontrollierten Verkauf“ wurde heute vom Präsidenten des Kärntner Landtages eingesetzt, FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer erklärt dazu: „Mit der offiziellen Einsetzung des Untersuchungsausschusses kann die Aufklärungsarbeit rund um die intransparenten Verkäufe von Landesvermögen durch SPÖ und ÖVP endlich beginnen. Wir werden die Veräußerung des Landesjugendheims Görtschach und des Feriendorfs Ossiacher See ganz genau unter die Lupe nehmen, um die politische Verantwortung für diese Entscheidungen zu klären. Mit dem Untersuchungsausschuss sollen alle Unklarheiten beseitigt werden. Mit Landesvermögen und somit mit Steuergeld muss verantwortungsvoll umgegangen werden!“ Im nächsten Schritt werden die im Landtag vertretenen Parteien vom Landtagspräsidenten aufgefordert, Mitglieder des Landtages in den Untersuchungsausschuss zu entsenden. Als beantragende Partei kommt der FPÖ das Recht zu, den Obmann zu bestimmen: Diese Funktion wird Klubobmann Erwin Angerer übernehmen.