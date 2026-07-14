Unwetter macht Kurs auf Kärnten: Rote Warnstufe und „heftige Niederschläge“

Während im Bezirk Hermagor bereits die ersten heftigen Wolkenbrüche niedergingen, rüsten sich der Osten des Landes für die Unwetterfront.

Die Wetterlage in Kärnten spitzt sich zu. Nachdem sich der Himmel im Laufe des Dienstags von Westen her zunehmend verfinstert hat, blicken Meteorologen bereits auf die kommenden Stunden. Die Geosphere Austria hat bereits eine entsprechende Warnung herausgegeben, da die Atmosphäre extrem instabil ist. Die Experten betonen dabei eine „erhöhte Unwettergefahr“, wir haben berichtet. Neben Sturmschäden durch umgestürzte Bäume drohen auch lokale Überflutungen von Straßen und Kellern sowie Murenabgänge im Bergland.

©UWZ Viele Teile des Landes sind bereits in Rot eingefärbt.

Rote Warnstufe und erster Starkregen

Die ersten Anzeichen der Unwetterfront haben den Westen Kärntens bereits erreicht: Aus dem Bezirk Hermagor sowie Villach-Land wurden bereits am frühen Nachmittag wolkenbruchartige Niederschläge gemeldet. Eine 5-Minuten-Leserin schilderte die Situation vor Ort: „Es schaut so aus, als würde es jetzt weiter in Richtung Villach ziehen“, und hob dabei trotz der kurzen Dauer die Intensität hervor. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen hat die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) ihre Warnstufen angepasst. Große Teile des Kärntner Westens leuchten auf den Warnkarten mittlerweile in der dritthöchsten Stufe (Rot) auf. Die Gewitterlinie zieht zudem weiter nach Osten, auch in der Steiermark muss im weiteren Tagesverlauf mit schweren Wetterereignissen gerechnet werden – vor allem in der Obersteiermark.

©Leserin Der Starkregen ist in Villach-Land bereits eingetroffen.

Entspannung in der Nacht in Sicht

Erst in den späten Abendstunden und während der Nacht auf Mittwoch wird mit einer allmählichen Beruhigung der Wetterlage gerechnet, das Gröbste dürfte Kärnten dann hinter sich haben. Für den morgigen Tag sprechen die Meteorologen bereits wieder von deutlich freundlicheren Aussichten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.07.2026 um 15:25 Uhr aktualisiert