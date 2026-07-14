Notarzt im Einsatz: Italienische E-Biker bei Unfall in Kärnten verletzt

Auf der Schotterstraße talwärts von der Feistritzer Alm hat sich am heutigen Dienstag ein Fahrradunfall ereignet.

Zwei E-Bike-Fahrer, die Teil einer italienischen Reisegruppe waren, stießen während der Fahrt zusammen. „Ein 60-jähriger und ein 51-jähriger italienischer Staatsbürger kollidierten aus bislang unbekannter Ursache miteinander und kamen in der Folge zu Sturz. Die nachkommenden Mitglieder der Reisegruppe setzten umgehend den Notruf ab“, meldete die Bergrettung aus Villach.

Aufwendige Taubergung im steilen Gelände

Nach der Alarmierung rückten die Bergrettung, eine Streife der Polizeiinspektion Arnoldstein sowie der Notarzthubschrauber RK1 zum Unfallort aus. Da der 60-jährige Radfahrer bei dem Sturz schwere Verletzungen erlitt, wurde er vor Ort vom Notarztteam des RK1 erstversorgt.

Notarzthubschrauber alarmiert

Die Bergrettung übernahm anschließend die Unterstützung beim Abtransport des Mannes, was sich wegen der Gegebenheiten als schwierig herausstellte: „Aufgrund des unwegsamen Geländes musste dieser gemeinsam von den Einsatzkräften die steile Schotterstraße bergwärts bis zu einer geeigneten Lichtung getragen werden. Dort konnte er mittels Taubergung vom Notarzthubschrauber aufgenommen und in das Landesklinikum Klagenfurt geflogen werde“, ergänzen die Einsatzkräfte in den sozialen Medien. Der zweite beteiligte Radfahrer, ein 51-jähriger Mann, kam mit leichten Verletzungen davon. Er wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus Villach transportiert.