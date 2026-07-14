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/ ©Montage: 5 Minuten & Canva
Bild auf 5min.at zeigt einen Stromkasten und eine Kerze.
Das Wetter hat in mehreren Regionen des Landes bereits zu ersten Stromausfällen geführt.
Kärnten
14/07/2026
Unwetter am Dienstag

Unwetter sorgt für erste Stromausfälle in Kärnten

Aktuell kommt es in Teilen von Klagenfurt, Villach und Hermagor zu lokalen Unterbrechungen der Stromversorgung. Wie viele Haushalte betroffen sind ist noch unklar.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(136 Wörter)
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Ein Unwetter zieht aktuell über Kärnten hinweg und sorgt für erste Probleme. Während großflächiger Hagel bislang glücklicherweise ausblieb, bereiten vor allem schwere Sturmböen der Region zunehmend Sorgen: Das Wetter führt im ganzen Land bereits zu ersten Stromausfällen, wie Leser gegenüber 5 Minuten berichten.

Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Stromausfall.
©Kärnten Netz

Anzahl noch unklar

Auch auf der offiziellen Störungskarte der Kärnten Netz GmbH sind mittlerweile mehrere Ausfälle verzeichnet. Besonders betroffen sind derzeit der Osten von Klagenfurt, der Bezirk Hermagor sowie einzelne Stadtteile von Villach. Wie viele Haushalte zum jetzigen Zeitpunkt exakt ohne Strom sind, lässt sich noch nicht beziffern, eine offizielle Zahl der Kärnten Netz GmbH steht noch aus. Wie lange mit Ausfällen zu rechnen ist, ist ebenso unklar.

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