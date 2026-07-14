Unwetter sorgt für erste Stromausfälle in Kärnten

Aktuell kommt es in Teilen von Klagenfurt, Villach und Hermagor zu lokalen Unterbrechungen der Stromversorgung. Wie viele Haushalte betroffen sind ist noch unklar.

Ein Unwetter zieht aktuell über Kärnten hinweg und sorgt für erste Probleme. Während großflächiger Hagel bislang glücklicherweise ausblieb, bereiten vor allem schwere Sturmböen der Region zunehmend Sorgen: Das Wetter führt im ganzen Land bereits zu ersten Stromausfällen, wie Leser gegenüber 5 Minuten berichten.

©Kärnten Netz

Anzahl noch unklar

Auch auf der offiziellen Störungskarte der Kärnten Netz GmbH sind mittlerweile mehrere Ausfälle verzeichnet. Besonders betroffen sind derzeit der Osten von Klagenfurt, der Bezirk Hermagor sowie einzelne Stadtteile von Villach. Wie viele Haushalte zum jetzigen Zeitpunkt exakt ohne Strom sind, lässt sich noch nicht beziffern, eine offizielle Zahl der Kärnten Netz GmbH steht noch aus. Wie lange mit Ausfällen zu rechnen ist, ist ebenso unklar.