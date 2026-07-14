Wetterchaos in Kärnten: Zahlreiche Sperren und Aquaplaning-Gefahr

Nach einem Unfall in Villach sorgen Tunnel- und Streckensperren, umgestürzte Bäume sowie Aquaplaning-Gefahr auf der A2 für erhebliche Verkehrsbehinderungen im ganzen Land.

Stürmisches Wetter sorgt in Kärnten derzeit für erhebliche Beeinträchtigungen und zahlreiche Verkehrsbehinderungen auf den Straßen und Schienenwegen. Nachdem bereits ein Verkehrsunfall in Villach den Einsatz mehrerer Rettungskräfte erforderte, bleibt die Lage auf den Verkehrswegen äußerst angespannt.

Tunnelsperre, Schienenverkehr unterbrochen

Wie „Antenne Kärnten“ berichtet, musste der Falkenbergtunnel auf der Klagenfurter Nordumfahrung komplett gesperrt werden. Autofahrer, die in diesem Bereich unterwegs sind, können über Krumpendorf und das Stadtgebiet von Klagenfurt ausweichen. Auch der Schienenverkehr ist von den Unwettern betroffen: Auf der Gailtalstrecke zwischen Arnoldstein und Hermagor wurde der Zugbetrieb aufgrund einer Oberleitungsstörung vorübergehend eingestellt. Um die Verbindung aufrechtzuerhalten, wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Auch der Oswaldibergtunnel zwischen Villach -West und Villach-Ossiacher See ist gesperrt: Grund dafür ist verlorenes Ladegut auf der Fahrbahn.

Umgestürzte Bäume

Zudem führen umgestürzte Bäume zu mehreren Straßensperren. So ist die Moosburger Straße (L73) zwischen Pörtschach und Moosburg in beiden Fahrtrichtungen unpassierbar. Als Ausweichrouten bieten sich hierbei Strecken über Krumpendorf und Tuderschitz an. Ebenfalls wegen eines umgestürzten Baumes gesperrt ist der Abschnitt zwischen Pörtschach-Ost und Pörtschach-West, wobei der Verkehr hier über die B83 umgeleitet wird.

Wasser auf der Straße

Zusätzlich zu den Hindernissen beeinträchtigt das Regenwasser die Fahrsicherheit: Auf der Südautobahn (A2) besteht im Bereich Völkermarkt akute Aquaplaning-Gefahr. Darüber hinaus steht im Ortsgebiet von Pischeldorf sowie in Krumpendorf Wasser auf den Straßen. Verkehrsteilnehmer werden dringend dazu aufgerufen, ihre Geschwindigkeit den widrigen Bedingungen anzupassen und besonders langsam zu fahren.