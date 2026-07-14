Nach Rüsthausbrand in Kärnten: Ermittlungen zur Brandursache laufen

Nach dem verheerenden Brand des Feuerwehrhauses in Lieserhofen ist der Schaden enorm. Verletzte gab es nicht. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Kärnten zur Brandursache laufen bereits.

Am Dienstagvormittag ist in der Gemeinde Seeboden ein folgenschweres Feuer ausgebrochen. Gegen 9:20 Uhr geriet das Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Lieserhofen aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Als die erste Streife der Polizei vor Ort eintraf, stand das Hauptgebäude bereits vollständig in Flammen. Die Einsatzkräfte schilerten: „Alle im Feuerwehrhaus befindlichen Personen hatten das Gebäude bereits verlassen, auch die angrenzenden Wohnhäuser wurden vorsorglich geräumt.“

Gas- und Sauerstoffflaschen im Gebäude

Da im Inneren des Gebäudes Gas- und Sauerstoffflaschen gelagert waren und es zu mehreren Explosionen kam, mussten die Beamten den Gefahrenbereich weiträumig absperren. Auch die Straße wurde gesperrt. Eine weitere Ausbreitung des Feuers konnte gestoppt werden. „Den eingesetzten Feuerwehren gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohnhäuser zu verhindern“, ergänzt die Polizei.

Polizei ermittelt

Der entstandene Schaden ist allerdings enorm: Sowohl das Feuerwehrhaus selbst als auch die darin abgestellten Fahrzeuge sowie die gesamte Ausrüstung wurden durch das Feuer komplett vernichtet. Erste Informationen darüber, wie es für die ortsansässige Feuerwehr in Zukunft weitergeht, liegen bereits vor. Verletzte gab es bei dem Vorfall glücklicherweise nicht. Zur genauen Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache werden aktuell vom Landeskriminalamt Kärnten durchgeführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.07.2026 um 18:11 Uhr aktualisiert