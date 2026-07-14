Badespaß zum Nulltarif: Kärnten plant neue freie Seezugänge

Ohne Eintritt ins kühle Nass: Kärnten baut das Angebot an kostenlosen Seezugängen weiter aus. Land, Gemeinden und Bundesforste verhandeln bereits über neue Badeplätze für Einheimische und Urlauber. Denn Abkühlung muss gratis sein!

Kärnten setzt seinen Kurs gegen die Privatisierung der Seeufer fort. Bereits seit 2014 schafft das Land kostenlose Zugänge zu öffentlichen Gewässern. Aktuell gibt es rund 30 frei zugängliche Badeplätze, allein sieben davon am Wörthersee. Apropos freie Zugänge, Lust auf Abwechslung? Alle Gratis-Zugänge findest du auf der Seenlandkarte.

Weitere Badeplätze geplant

Derzeit laufen wieder Gespräche mit den Österreichischen Bundesforsten, Gemeinde und privaten Grundeigentümern, um zusätzliche Seezugänge im südlichsten Bundesland Österreichs zu ermöglichen. Bund und Land investieren dafür gezielt in den Ankauf geeigneter Grundstücke. Im Idealfall gibt’s heuer noch aktuelle Beschlüsse.

Gegen Privatisierung

Kärnten zählt rund 1.000 Seen (davon 200 Badeseen) und ist damit Österreichs seenreichstes Bundesland. Ziel der Initiative ist es, kostenlose und naturnahe Badeplätze langfristig zu sichern. Auch die Bundesforste betreiben bereits rund 70 freu zugängliche Naturbadeplätze an österreichischen Gewässern.