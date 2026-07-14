Kärnten investiert 41 Millionen Euro in die Regionalentwicklung

Die Kärntner Landesregierung hat sich in ihrer jüngsten Sitzung mit dem aktuellen Halbjahresbericht zu den regionalen Arbeitsprogrammen 2026 befasst. Der von Regionalentwicklungsreferent LHStv. Martin Gruber vorgelegte Bericht dokumentiert erhebliche Fortschritte bei der Stärkung des ländlichen Raums: Von insgesamt 343 geplanten Projekten in den sieben Kärntner Regionen befinden sich bereits 207 in der Umsetzung, während 47 bereits erfolgreich abgeschlossen wurden. Weitere 89 Vorhaben befinden sich in der Planungsphase.

41 Millionen Euro

„Der Bericht zeigt, wie viel Bewegung in unseren Regionen steckt. Wir schaffen damit echte Wertschöpfung in den Gemeinden vor Ort und für die Menschen, die dort leben und arbeiten“, unterstrich Gruber. Das finanzielle Gesamtvolumen der laufenden und fertiggestellten Initiativen beläuft sich auf rund 41 Millionen Euro an förderfähigen Kosten. Unterstützt werden die Projekte mit rund 25,6 Millionen Euro, die sich aus unterschiedlichen Fördertöpfen wie dem LEADER-Programm sowie der landeseigenen Orts- und Regionalentwicklung zusammensetzen. Die Arbeitsprogramme basieren auf dem Kärntner Regionalentwicklungsgesetz von März 2023 und dienen der nachhaltigen Stärkung der Regionen als Lebens- und Wirtschaftsräume.

Belebung von Orts- und Stadtkernen

Zusätzlich setzt das Land eigene Schwerpunkte wie die Belebung von Orts- und Stadtkernen sowie die Aktivierung von Leerständen. Ein zentraler Baustein sind zudem die Regionalen Entwicklungsleitbilder (RELBs). Nachdem das besagte strategische Instrument im vergangenen Jahr im Bereich des Koralmbahnkorridors gestartet wurde, erfolgt nun die Ausweitung auf Mittel- und Oberkärnten. Gruber erklärte dazu: „Wir beantworten damit nicht nur die Frage, was sich in einer Region entwickeln soll, sondern auch wo genau. Damit schaffen wir erstmals eine flächendeckende, abgestimmte Strategie für ganz Kärnten, in der Gemeinden und Regionen ihre Stärken gemeinsam ausspielen können. Das alte Kirchturmdenken ist damit einer überregionalen und abgestimmten Standortentwicklung gewichen. Unser Ziel ist und bleibt es, dass alle Kärntner Regionen von den Chancen der Koralmbahn profitieren und sich weiterhin positiv entwickeln können.“