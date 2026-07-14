Im Unwetter und nur in Sandalen: Familie geriet auf Naggleralm in Bergnot

Eine deutsche Familie geriet auf der Naggleralm in Techendorf bei einem Unwetter in Bergnot. Nur in Sandalen bekleidet saßen die vier Urlauber auf einem steilen, rutschigen Steig fest.

Ein Unwetter hat am Dienstagnachmittag eine vierköpfige Urlauberfamilie aus Deutschland auf der Naggleralm in Techendorf in eine gefährliche Lage gebracht. Die Wanderer wurden gegen 15:10 Uhr beim Abstieg ins Tal von plötzlichem Starkregen und schweren Sturmböen überrascht. Auf der Suche nach dem richtigen Weg versuchte der 44-jährige Familienvater, die Gruppe mithilfe einer Smartphone-Navigations-App ins Tal zu leiten. Die Anwendung führte die Urlauber jedoch auf einen Wandersteig, der direkt entlang der dortigen Lifttrasse verläuft.

Ausrüstung machte Weiterkommen unmöglich

Die ungeeignete Ausrüstung der Urlauber machte ein Weiterkommen unter den nassen Bedingungen schließlich unmöglich. „Da alle vier Personen lediglich Sandalen trugen, konnten sie den durch den Regen stark aufgeweichten, rutschigen und steil abfallenden Steig weder gefahrlos weitergehen noch umkehren. Der Familienvater setzte daraufhin mit seinem Mobiltelefon den Notruf ab“, erklärt die Landespolizeidirektion Kärnten.

Personen blieben unverletzt

Die Rettungskräfte reagierten umgehend auf den Notruf. Ein Beamter der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei stieg gemeinsam mit einem Bergretter zu der blockierten Familie auf und führte sie sicher aus dem unwegsamen und rutschigen Gelände heraus. Für den weiteren Abtransport kam zunächst ein Quad zum Einsatz, mit dem die Familie zu einem Geländewagen gebracht wurde. Von dort aus konnten die vier Personen schließlich völlig durchnässt, aber glücklicherweise unverletzt, sicher ins Tal transportiert werden.