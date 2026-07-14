Kärntner Feuerwehr trauert um Kameraden (84): „Mit großer Betroffenheit…“

Das Kärntner Feuerwehrwesen trauert um einen langjährigen Wegbegleiter. Wie die Feuerwehr St. Andrä im Lavanttal am Dienstag über die sozialen Medien mitteilte, ist eine geschätzte Persönlichkeit der Einsatzkräfte verstorben: „Mit großer Betroffenheit haben wir die traurige Nachricht erhalten, dass unser geschätzter Kamerad, Ehrenbrandinspektor Walter Sebald, Ehrenlandesfunkmeister von Kärnten, gestern verstorben ist.“

„Werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren“

Sebald, welcher im 85. Lebensjahr verstorben ist, hinterlässt eine tiefe Lücke. Durch seine jahrzehntelange Arbeit und sein Engagement erwarb er sich beachtliche Verdienste im Feuerwehrwesen. Zum Abschied betonten die Einsatzkräfte: „Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.“ Die Gelegenheit zur Verabschiedung besteht am Freitag, dem 17. Juli. Die Trauerfeier findet um 13:30 Uhr bei der Aufbahrungshalle in St. Andrä statt.