Dichte Quellwolken erwartet: So gestaltet sich das Wetter in Kärnten am Mittwoch

Nach den Unwettern in Kärnten zeichnet sich für den Mittwoch eine leichte Entspannung der Wetterlage ab, wenngleich diese nur moderat ausfällt.

Der Tag startet zunächst recht freundlich, da sich die nächtliche Bewölkung rasch auflöst. Wie die Meteorologen der GeoSphere Austria prognostizieren, ist mit freundlichen Abschnitten zu rechnen: „Am Mittwoch lockern Restwolken und lokale Nebel- und Hochnebelfelder bald auf und es scheint am Vormittag länger die Sonne.“

Quellwolken ab Mittag

Die Phase des ruhigen Wetters hält jedoch nicht ewig an. Aufgrund einer feuchten und instabilen Luftmasse bilden sich bereits ab der Mittagszeit wieder dichte Quellwolken, die in der Folge zu lokalen Regenschauern und Gewittern führen können. Die Schauertätigkeit konzentriert sich anfangs vor allem auf das Bergland, bevor im Laufe des Abends auch im Klagenfurter Becken die Wahrscheinlichkeit für Gewitter wieder deutlich ansteigt.

Sommerliche Werte

Die Temperaturen bewegen sich nach morgendlichen Werten zwischen 13 und 17 Grad im Tagesverlauf im sommerlichen Bereich und erreichen Höchstwerte von 26 bis 31 Grad.