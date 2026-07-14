Rüsthaus brannte nieder: „Schwerster Einsatz unserer Geschichte…“

Bei einem Großbrand in Seeboden wurde das Rüsthaus der Feuerwehr Lieserhofen zerstört. Es entstand ein Millionenschaden. Nun meldet sich die Feuerwehr zu Wort.

Ein verheerender Brand hat am Dienstagvormittag die Gemeinde Seeboden erschüttert: Gegen 9:20 Uhr brach im Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Lieserhofen aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Mittlerweile wurden erste Details zum Ausmaß bekannt – der entstandene Sachschaden geht in den Millionenbereich. „Der Schock sitzt bei allen tief“, betonte Bezirksöffentlichkeitsbeauftragter Walter Egger am Vormittag gegenüber 5 Minuten.

©Freiwillige Feuerwehr Lieserhofen Auch das Inventar wurde vernichtet.

120 Einsatzkräfte vor Ort

Mittlerweile meldete sich auch die Feuerwehr Lieserhofen zu Wort: „Heute wurden wir mit dem wohl schwersten Einsatz unserer Geschichte konfrontiert. Unser Feuerwehrhaus in Lieserhofen stand in Vollbrand. Trotz des raschen Einsatzes von insgesamt 120 Einsatzkräften aus 9 Feuerwehren konnten das Rüsthaus, unsere Fahrzeuge und ein Großteil unserer Ausrüstung nicht mehr gerettet werden.“

„Sind tief betroffen“

Trotz der dunkelsten Stunde in der Geschichte der hiesigen Floriani, zeigen sie sich dankbar: „Wir sind tief betroffen, aber gleichzeitig überwältigt von der großen Solidarität und Hilfsbereitschaft. Ein herzliches Dankeschön an alle eingesetzten Feuerwehren, der Polizei, der Gemeinde Seeboden, dem Kärntner Landesfeuerwehrverband, dem Land Kärnten sowie an alle Unterstützer und Betriebe, die uns während und nach dem Einsatz zur Seite standen. Die Feuerwehr Lieserhofen ist mehr als Ausrüstung und Gebäude – sie ist eine Gemeinschaft, die jetzt auch in schweren Zeiten zusammensteht und gemeinsam mit Zuversicht in die Zukunft blickt.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.07.2026 um 22:24 Uhr aktualisiert