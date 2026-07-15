Mann versteckte Drogen auf Kajütboot

Die Kontrolle eines Kajütbootes an einem Angelplatz an der Drau bei Dullach in der Gemeinde Sittersdorf endete am Mittwoch mit einem Drogenfund. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Das Boot eines 43-jährigen Mannes und seiner 42-jährigen Begleiterin lag am Dienstagabend an einem Angelplatz bei Dullach im Bezirk Völkermarkt vor Anker. „In der Folge wurden die beiden einer Kontrolle unterzogen“, heißt es vonseiten der Beamten hiesigen Polizeiinspektion. Laut ihnen wurden nicht nur mehrere Verwaltungsübertretungen festgestellt, sondern auch Suchtmittel und Suchtgift-Utensilien gefunden. „Beide werden der Staatsanwaltschaft sowie der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt“, so die Polizisten abschließend. Die Ermittlungen laufen.