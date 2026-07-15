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/ ©FF St. Jakob im Lesachtal
Ein Bild auf 5min.at zeigt Feuerwehrleute, welche in steilem Gelände einen beginnenden Waldbrand löschen.
Zu einem Brandeinsatz kam es am Dienstag auf der Rautalm im Lesachtal.
Lesachtal
15/07/2026
Feuerwehr rückte aus

Blitzschlag löst Waldbrand auf der Rautalm aus

Fünf Freiwillige Feuerwehren sowie die Polizei wurden am Dienstag zu einem beginnenden Waldbrand auf der Rautalm im Bezirk Hermagor alarmiert. Dieser wurde offenbar durch einen Blitzschlag ausgelöst.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(85 Wörter)
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60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren St. Jakob im Lesachtal, Birnbaum, Liesing-Lesachtal, Kötschach-Mauthen und Kirchbach wurden am Dienstagabend auf die Rautalm alarmiert. Grund war eine Rauchentwicklung im Wald. „Nachdem der Brandort lokalisiert war, konnten die Feuerwehrleute in mühevoller Handarbeit die Glutnester in dem steilen Waldstück ablöschen und so eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindern“, heißt es in einem Bericht des Bezirksfeuerwehrkommandos Hermagor. Inzwischen konnte Entwarnung gegeben werden. Das Feuer war rasch gelöscht.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Feuerwehrleute, welche in steilem Gelände einen beginnenden Waldbrand löschen.
©FF St. Jakob im Lesachtal |
60 Florianis kämpften gegen die Flammen.
Ein Bild auf 5min.at zeigt Feuerwehrleute, welche in steilem Gelände einen beginnenden Waldbrand löschen.
©FF St. Jakob im Lesachtal |
Der Einsatzort befand sich in extrem steilen Gelände.
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