Blitzschlag löst Waldbrand auf der Rautalm aus

Fünf Freiwillige Feuerwehren sowie die Polizei wurden am Dienstag zu einem beginnenden Waldbrand auf der Rautalm im Bezirk Hermagor alarmiert. Dieser wurde offenbar durch einen Blitzschlag ausgelöst.

60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren St. Jakob im Lesachtal, Birnbaum, Liesing-Lesachtal, Kötschach-Mauthen und Kirchbach wurden am Dienstagabend auf die Rautalm alarmiert. Grund war eine Rauchentwicklung im Wald. „Nachdem der Brandort lokalisiert war, konnten die Feuerwehrleute in mühevoller Handarbeit die Glutnester in dem steilen Waldstück ablöschen und so eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindern“, heißt es in einem Bericht des Bezirksfeuerwehrkommandos Hermagor. Inzwischen konnte Entwarnung gegeben werden. Das Feuer war rasch gelöscht.