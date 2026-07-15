Gewitter-Warnung für Mittwoch: Kärnten droht wieder Starkregen

In Kärnten spitzt sich die Wetterlage wieder zu: Am Mittwochnachmittag werden erneut heftige Gewitter erwartet. Die Wetterdienste warnen bereits jetzt vor Starkregen, Hagel und Sturmböen.

Ein schweres Unwetter sorgte am Dienstag in Kärnten für etliche Feuerwehreinsätze – 5 Minuten berichtete. Auch im Laufe des Mittwochs soll es wieder ungemütlich werden. Laut der Geosphere Austria braut sich am Nachmittag im Bergland etwas zusammen: Es bilden sich mächtige Quellwolken, wodurch die Gefahr von Schauern und Gewittern deutlich zunimmt. Bis zum Abend und in der Nacht auf Donnerstag breiten sich diese voraussichtlich flächendeckend aus. Lokal droht Starkregen und infolgedessen auch Überflutungen. Zudem besteht aufgrund von schweren Sturmböen das Risiko, dass einzelne Bäume umstürzen.

©Geosphere Austria Vonseiten der Geosphere Austria wurde eine gelbe Wetterwarnung für Kärnten ausgerufen.

Wie bereitest du dich auf das angekündigte Gewitter am Nachmittag vor? Ich bringe alles in Sicherheit. Auto, Balkonmöbel, Pflanzen und Co. Gar nicht, ich lasse das Wetter einfach auf mich zukommen. Ich nehme auf jeden Fall eine Regenjacke und eine Schirm mit. Ich bleibe heute lieber drinnen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Gewitter-Warnung für ganz Kärnten

Ähnlich sieht auch die Prognose von Tauernwettter aus. Konkret heißt es darin: „Es bilden sich ausgehend vom Bergland immer mehr Regenschauer und Gewitter, die bis zum Abend auch die großen Täler und das Klagenfurter Becken erreichen.“ Vonseiten der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) wird des Weiteren betont, dass mit großen Regenmengen in kurzer Zeit sowie regional auch mit Sturmböen und Hagel zu rechnen ist.

©UWZ Innerhalb kürzester Zeit können am Mittwoch große Regenmengen zusammen kommen.

Gewitterzellen ziehen erst nachts ab

Die Schauer- und Gewitterzellen sind voraussichtlich bis in die Nacht hinein aktiv, so der abschließende Ausblick der Geosphere Austria. Dann beruhigt sich das Wetter langsam wieder und auch Restwolken lichten sich.