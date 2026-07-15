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Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Radunfall mit einem Auto.
Ein Radfahrer wurde am Mittwoch im Lavanttal von einem Auto erfasst.
St. Stefan im Lavanttal
15/07/2026
Unfall

Kollision: Radfahrer (61) wird über Motorhaube geschleudert

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochmorgen in St. Stefan im Lavanttal. Ein Rennradfahrer wurde von einem Auto erfasst und über dessen Motorhaube geschleudert. Die Rettungskräfte rückten aus.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(79 Wörter)
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Der Autofahrer – ein 58-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg – dürfte den 61-jährigen Fahrradfahrer beim Linksabbiegen übersehen haben. „In der Folge kam zur Kollision“, heißt es vonseiten der Polizei. Der Sportler wurde über die Motorhaube des Autos geschleudert und kam auf der L139 Redinger Straße zu Liegen. „Er musste mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht werden“, so die Beamten abschließend.

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