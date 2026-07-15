Kollision: Radfahrer (61) wird über Motorhaube geschleudert

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochmorgen in St. Stefan im Lavanttal. Ein Rennradfahrer wurde von einem Auto erfasst und über dessen Motorhaube geschleudert. Die Rettungskräfte rückten aus.

Der Autofahrer – ein 58-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg – dürfte den 61-jährigen Fahrradfahrer beim Linksabbiegen übersehen haben. „In der Folge kam zur Kollision“, heißt es vonseiten der Polizei. Der Sportler wurde über die Motorhaube des Autos geschleudert und kam auf der L139 Redinger Straße zu Liegen. „Er musste mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht werden“, so die Beamten abschließend.