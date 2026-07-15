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Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt die Mautstation beim Karawankentunnel.
Die nächste Reisewelle kommt auf Kärnten zu.
Kärnten
15/07/2026
Am Wochenende

Blechlawine rollt in den Süden: Hier drohen lange Staus

Stau-Wochenende voraus: Der ÖAMTC erwartet ab Freitag wieder dichten Reiseverkehr auf Kärntens Autobahnen. Verkehrsteilnehmer sollten Geduld mitbringen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(154 Wörter)
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Der Reiseverkehr Richtung Süden nimmt am Wochenende weiter Fahrt auf. Wie die ÖAMTC-Verkehrsexperten ankündigen, führen die Ferienstarts in Nordrhein-Westfalen und Teilen der Niederlande zu einer spürbaren Überlastung der Transitrouten. Verstärkt wird diese Dynamik durch die zweite Reisewelle aus Westösterreich. In Kärnten wird sich das erhöhte Verkehrsaufkommen insbesondere auf der A10 Tauernautobahn sowie der A2 Südautobahn bemerkbar machen. Wer durch den A11 Karawankentunnel muss, benötigt besonders viel Geduld – dieser Abschnitt bleibt ein sprichwörtliches Nadelöhr.

Geht es für dich dieses Wochenende auch ab in den Urlaub?

Ja, ich starte endlich Richtung Süden!
Ja, aber nicht mit dem Auto, sondern mit dem Zug/Flugzeug.
Nein, ich komme schon wieder heim.
Diesmal nicht – ich bleibe gemütlich zu Hause.

Erste Rückreisewelle

Laut ÖAMTC konzentrieren sich die Staus speziell auf Grenzübergänge, Mautstellen und Baustellenbereiche. Bei Sonnenschein verlagert sich der dichte Verkehr zudem auf Ausflugsstraßen rund um Seen- oder Wandergebiete. Gleichzeitig setzt ab Samstagnachmittag und am Sonntag der Rückreiseverkehr in Richtung Norden ein, was ebenfalls zu Verzögerungen im Bereich der Grenzstellen führen kann.

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