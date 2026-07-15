Blechlawine rollt in den Süden: Hier drohen lange Staus
Stau-Wochenende voraus: Der ÖAMTC erwartet ab Freitag wieder dichten Reiseverkehr auf Kärntens Autobahnen. Verkehrsteilnehmer sollten Geduld mitbringen.
Der Reiseverkehr Richtung Süden nimmt am Wochenende weiter Fahrt auf. Wie die ÖAMTC-Verkehrsexperten ankündigen, führen die Ferienstarts in Nordrhein-Westfalen und Teilen der Niederlande zu einer spürbaren Überlastung der Transitrouten. Verstärkt wird diese Dynamik durch die zweite Reisewelle aus Westösterreich. In Kärnten wird sich das erhöhte Verkehrsaufkommen insbesondere auf der A10 Tauernautobahn sowie der A2 Südautobahn bemerkbar machen. Wer durch den A11 Karawankentunnel muss, benötigt besonders viel Geduld – dieser Abschnitt bleibt ein sprichwörtliches Nadelöhr.
Geht es für dich dieses Wochenende auch ab in den Urlaub?
Erste Rückreisewelle
Laut ÖAMTC konzentrieren sich die Staus speziell auf Grenzübergänge, Mautstellen und Baustellenbereiche. Bei Sonnenschein verlagert sich der dichte Verkehr zudem auf Ausflugsstraßen rund um Seen- oder Wandergebiete. Gleichzeitig setzt ab Samstagnachmittag und am Sonntag der Rückreiseverkehr in Richtung Norden ein, was ebenfalls zu Verzögerungen im Bereich der Grenzstellen führen kann.