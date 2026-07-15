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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeifahrzeug.
Insgesamt wurden 36 Fälle verzeichnet, wie die Beamten berichten.
Spittal an der Drau
15/07/2026
Polizeimeldung

36-mal zugeschlagen: Polizei klärt Graffiti-Serie in Spittal an der Drau auf

Die Polizei in Spittal an der Drau konnte drei Personen ausforschen, die im Zeitraum von Feber bis März 2026 zahlreiche Graffiti-Sachbeschädigungen begangen haben sollen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)
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Beamte der Polizeiinspektion Spittal an der Drau konnten nun drei Personen aus dem Bezirk Spittal an der Drau ausforschen, die im Zeitraum Feber bis März an verschiedenen Gebäuden und Objekten in Spittal an der Drau durch Graffiti in insgesamt 36 Fällen Sachbeschädigungen begangen haben.

Hoher Sachschaden

„Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Männer, 24 und 25 Jahre alt, und einer Frau im Alter von 28 Jahren“, schildern die Beamten der Landespolizeidirektion Kärnten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

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