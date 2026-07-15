36-mal zugeschlagen: Polizei klärt Graffiti-Serie in Spittal an der Drau auf

Die Polizei in Spittal an der Drau konnte drei Personen ausforschen, die im Zeitraum von Feber bis März 2026 zahlreiche Graffiti-Sachbeschädigungen begangen haben sollen.

Beamte der Polizeiinspektion Spittal an der Drau konnten nun drei Personen aus dem Bezirk Spittal an der Drau ausforschen, die im Zeitraum Feber bis März an verschiedenen Gebäuden und Objekten in Spittal an der Drau durch Graffiti in insgesamt 36 Fällen Sachbeschädigungen begangen haben.

Hoher Sachschaden

„Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Männer, 24 und 25 Jahre alt, und einer Frau im Alter von 28 Jahren“, schildern die Beamten der Landespolizeidirektion Kärnten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.