Rote Wetter-Warnstufe in Kärnten: Diese Bezirke sind aktuell betroffen

Im Westen von Kärnten spitzt sich die Unwetterlage am Abend erneut zu. Vor allem zwei Bezirke sind betroffen.

In teilen Kärntens hat sich die Wetterlage am heutigen Mittwochabend wie befürchtet zugespitzt. Nachdem bereits am Dienstag schwere Unwetter für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt hatten, entladen sich nun in den Abendstunden die nächsten Gewitter über dem Bundesland.

Starkregen und Windböen

Während der Nachmittag noch weitgehend ruhig verlief, zieht die Front jetzt im Westen Kärntens auf. Erste Berichte, unter anderem Leser aus dem Drautal, bestätigen bereits einsetzenden Starkregen und heftige Windböen. Die Österreichische Unwetterzentrale hat für die Abendstunden rote und orangefarbene Warnstufen ausgegeben, die vor allem die Bezirke Spittal an der Drau und Hermagor sowie Teile Osttirols betreffen. Weitere Leser berichten mittlerweile, dass das Wetter Villach-Land erreicht hat: „Aktuell ist aber noch kein Hagel dabei“, wurde der Redaktion geschildert.

©Leser | Im Westen des Landes ist das Wetter etwas kräftiger.

Entspannung in der Nacht

Eine rasche Entspannung ist vorerst nicht in Sicht. Nach Prognosen der Geosphere Austria bleiben die Gewitter- und Schauerzellen vorerst aktiv. Erst im Laufe der Nacht soll sich das Wetter langsam beruhigen, sodass sich auch die Restwolken allmählich wieder lichten können.

©UWZ Der Westen wird bereits in „Rot“ geführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.07.2026 um 20:20 Uhr aktualisiert