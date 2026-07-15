Gewitter-Abkühlung vorbei? Das bringt das Wetter am Donnerstag in Kärnten

Nach einem stürmischen Mittwochabend beruhigt sich das Wetter am Donnerstag wieder. Es wird meist trocken, recht sonnig und sommerlich warm mit Höchstwerten von bis zu 31 Grad.

Nach einem unruhigen und stürmischen Mittwochabend stellt sich am Donnerstag wieder weitgehend ruhiges Wetter in Kärnten ein. Der Tag beginnt vielerorts trocken und mit reichlich Sonnenschein. „Am ehesten kann es ganz im Osten anfangs noch etwas regnen“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria dazu mit.

Bis zu 31 Grad möglich

Letzte Restwolken sowie lokale Nebel- und Hochnebelfelder lösen sich im Laufe des Vormittags rasch auf. Am Nachmittag bilden sich dann wieder vermehrt Quellwolken, aus denen sich insbesondere über den Bergen einzelne gewittrige Regenschauer entwickeln können. In den meisten Regionen bleibt es jedoch trocken und auch in den Nachmittagsstunden recht sonnig. Nach morgendlichen Temperaturen von 14 bis 19 Grad klettert das Thermometer im Tagesverlauf auf 26 bis 31 Grad.