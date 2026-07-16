Neustart in St. Veit: Hotel wird zur Ayurveda-Oase

Jaques Lemans Boss und Herr der Festung Taggenbrunn hat sich mit seiner Familie um dem Hotel „Die Zeit“ wieder neues Leben einzuhauchen was spezielles einfallen lassen: „Alles Ayurveda“ heißt ab jetzt die Devise.

Auftakt war am Mittwoch, dem 15. Juli 2026, eine feierlichen Pressekonferenz in deren Rahmen Familie Riedl und Ayurveda-Expertin Preeti Hoffmann ihr neues Gesundheitskonzept der Öffentlichkeit vorgestellt. Seit 1. Juli 2026 ist für das ehemalige „Hotel Die Zeit“ in der Bürgergasse 7 nach umfangreichen Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten ein neues Kapitel angebrochen: Das Haus wurde vollständig nach den Prinzipien des Ayurveda neu gestaltet und eröffnete als Hotel Ayurveda Die Zeit – ein Ort für authentisches Ayurveda und nachhaltige Lebensqualität mitten im Herzen Kärntens.

Neuausrichtung

Für Eigentümer Alfred Riedl ist die Neuausrichtung des Hauses eine konsequente Antwort auf gesellschaftliche Entwicklungen. Zeit ist das Leitmotiv des Hotels und spannt auch gleichzeitig den Boden zur Uhrenwelt Riedls. „Prävention und bewusste Lebensführung gewinnen zunehmend an Bedeutung. Mit dem Hotel Ayurveda Die Zeit schaffen wir einen Ort für Erholung und Gesundheitsförderung und investieren damit in einen Zukunftsmarkt“, erklärt Alfred Riedl.

Am Puls der Zeit

Auch Michaela Riedl, Head of Marketing für Jacques Lemans und Hotel Ayurveda Die Zeit, sieht in dem neuen Konzept eine klare Antwort auf einen wachsenden Trend. „Gesundheit und Wohlbefinden sind heute wichtiger denn je. Mit unserem neuen Ayurveda Hotel schaffen wir einen Ort, an dem ganzheitliche Erholung und authentische ayurvedische Kuren im Mittelpunkt stehen. Ergänzt wird dieses Angebot durch klassische Massagen und unser Day-Spa, das auch Tagesgästen eine wohltuende Auszeit ermöglicht. Wir freuen uns riesig, Ayurveda nach St. Veit an der Glan zu bringen – ein besonderes Angebot für die Region und für Gäste aus nah und fern“, so Michaela Riedl. Und: „Wir liegen am Puls der Zeit.“

© Jacques Lemans Am Foto: Walter Sabitzer, Preeti Hoffmann, Michaela Riedl, Alfred Riedl, Günter Leikam, Martin Kulmer (v.l.)

Promis begeistert

Vorerst wird mit 40 Zimmern gestartet, zehn weitere waren für die Ayurveda Behandlung genutzt. Der Schauspieler Philipp Hochmair und Larissa Marolt haben sich von dem Konzept schon überzeugen lassen und gaben sich gegenüber der Presse begeistert. 20 Therapeuten, eingeflogen aus Indien werden in Zukunft die Gäste betreuen. „Besser geht nicht“ zeigte sich der bekannte Klagenfurter Arzt Rudolf Likar beeindruckt. Marolt: „Man spürt sofort die besondere Atmosphäre im Haus. Die Behandlungen sind unglaublich wohltuend, das Team arbeitet mit großer Kompetenz und Herzlichkeit. Es ist ein Ort, an dem man wirklich abschalten und neue Kraft schöpfen kann“, so Larissa Marolt. Auch die zweifache Olympiasiegerin Anna Gasser pflichtete ihr bei :„Als Leistungssportlerin lernt man, auf seinen Körper zu hören – und zu spüren, wann er wirklich Zeit zur Regeneration braucht. Gerade in diesen Phasen sind gezielte Massagen und Therapien für mich unverzichtbar, um wieder Kraft zu schöpfen und langfristig leistungsfähig zu bleiben“, so Anna Gasser.

© Jacques Lemans Am Foto: Larissa Marolt, Michaela Riedl, Anna Gasser (v.l.)

Kirchlicher Segen

Den kirchlichen Segen spendete mit berührenden Worten der Stiftspfarrer von Gurk, Msgr. Gerhard Christoph Kalidz vor. Bei einem exklusiven Rundgang durch das Haus verschafften sich alle Anwesenden bei Willkommensdrinks und ayurvedischen Spezialitäten einen persönlichen Eindruck von dem neuen Gesundheitskonzept – und zeigten sich sichtlich beeindruckt von der Verbindung aus traditioneller Ayurveda-Lehre und stilvoller Hotellerie. Unter den Ehrengästen begrüßten Familie Riedl und Preeti Hoffmann neben Larissa Marolt und Anna Gasser noch Fritz Strobl, den Kärntner Landtagsabgeordneten Günter Leikam, St. Veits Bürgermeister Martin Kulmer, den ärztlichen Leiter der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Klinikum Klagenfurt, Primar Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar, sowie den Obmann der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle St. Veit, Walter Sabitzer.