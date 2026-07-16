Ansturm auf Förderung: Kärnten legt 100.000 Euro nach

Ansturm auf Kärntens Energieeffizienzbonus: Weil der Starttopf in Höhe von 300.000 Euro nach nur vier Tagen leer war, erhöht das Land die Fördersumme um 100.000.

Zur spürbaren Entlastung der Gemeindebudgets führt das Land Kärnten die Energieförderung auch in diesem Jahr fort. Kommunen bekommen finanzielle Hilfe für die Realisierung energieeffizienter Projekte. Konkret winkt eine einmalige Auszahlung, die bis zu 90 Prozent der anerkennbaren Kosten abdeckt, gedeckelt mit höchstens 7.500 Euro je Gemeinde und Kalenderjahr. Einreichungen sind noch bis zum 31. Dezember möglich, die Zuteilung erfolgt nach dem First-come-first-served-Prinzip. Für das Jahr 2026 standen dafür zunächst insgesamt 300.000 Euro bereit.

Ansturm auf Energie-Fördermittel

Bereits vier Tage nach dem Start der Einreichfrist waren die gesamten Fördermittel vergeben. Insgesamt 49 Projekte aus 34 Gemeinden wurden bis dahin registriert, weshalb etliche andere Vorhaben vorerst auf einer Warteliste platziert werden mussten. Als Reaktion darauf wurde in der vergangenen Regierungssitzung eine Aufstockung auf den Weg gebracht. Der Kommunale Energieeffizienzbonus erhält nun zusätzliche Mittel in Höhe von 100.000 Euro.

Kärntens Gemeinden investieren in die Energiewende

„Unsere Gemeinden sind bereit, die Energie- und Mobilitätswende aktiv mitzugestalten“, freut sich Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Laut ihm liegt der Schwerpunkt der Projekte darauf, den Energieverbrauch zu senken und die Effizienz zu steigern. Konkret geht es um die Umrüstung von Straßen-, Innen- und Objektbeleuchtungen auf LED sowie um optimierte Heizungsanlagen. Zudem fließt Geld in stromsparende Elektrogeräte und den Ausbau der Ladestruktur für kommunale E-Bikes und E-Fahrzeuge. Dank einer beschlossenen Aufstockung kommen nun auch jene Orte zum Zug, die im Juni noch auf der Warteliste vertröstet wurden.