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Ein Bild auf 5min.at zeigt das brennende Rüsthaus in Lieserhofen.
Das Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Lieserhofen brannte am Dienstag nieder. Nun steht die Brandursache fest.
Lieserhofen
16/07/2026
Elektrischer Defekt
Mit Video

Nach Rüsthaus-Inferno in Lieserhofen: Brandursache steht fest

Zu einem verheerenden Brand kam es am Dienstag in Lieserhofen. Das Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr brannte bis auf seine Grundmauern nieder. Inzwischen steht fest: Ein elektrischer Defekt löste das Inferno aus.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(153 Wörter)
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Das Rüsthaus in Lieserhofen im Bezirk Spittal an der Drau stand am Dienstagvormittag in Vollbrand. 120 Einsatzkräfte von neun Freiwilligen Feuerwehren kämpften gegen die Flammen. Nichtsdestotrotz brannte das Gebäude bis auf seine Grundmauern nieder. Zwei neuwertige Einsatzfahrzeuge sowie Geräte, Material und Schutzkleidung fielen dem Feuer zum Opfer. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Ein Bild auf 5min.at zeigt das brennende Rüsthaus in Lieserhofen.
©BFKdo Spittal |
Stundenlang kämpften die Feuerwehrleute gegen die Flammen.

Brandursache steht fest

Inzwischen konnte auch die Brandursache von Beamten des Landeskriminalamtes Kärnten in Zusammenarbeit mit der Brandverhütungsstelle Kärnten und der Kriminaltechnik Wien ermittelt werden. Ein elektrischer Defekt bei einem Einsatzmittel löste das Inferno aus. Dieses war offenbar in der Fahrerkabine des Tanklöschfahrzeuges eingebaut. Die Beamten mutmaßen, dass es im Zuge eines Ladevorgangens zu dem Brand gekommen ist. „Für andere Zündquellen, sowohl objektiver als auch subjektiver Art, konnten zum Zeitpunkt der Ermittlungen keine Hinweise festgestellt werden“, heißt es abschließend.

©Leservideo | Das Gebäude brannte lichterloh.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.07.2026 um 09:43 Uhr aktualisiert
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