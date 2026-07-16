Snowboard-Star Sabine Payer hört auf: „Keine einfache Entscheidung“

Snowboarderin Sabine Payer zieht einen Schlussstrich: Die 33-jährige St. Veiterin beendet am Donnerstag ihre Laufbahn und erklärte ihren Rücktritt aus dem Leistungssport.

„Es ist keine einfache Entscheidung, die Karriere zu beenden. Natürlich ist auch etwas Wehmut dabei, aber es ist nach 16 Saisonen im Weltcup der richtige Zeitpunkt und fühlt sich auch richtig an“, erklärt Sabine Payer im Zuge einer ÖSV-Stellungnahme. Die Kärntnerin ist die erfolgreichste österreichische Alpinboarderin der Weltcupgeschichte.

Erfolgreiche Karriere

Payer kommt auf 21 Weltcuperfolge und insgesamt 49 Podestplätze. In Einzelbewerben erreichte sie 13 erste, 13 zweite und 11 dritte Plätze, im Teambewerb stehen 8 Siege sowie 3 zweite und ein dritter Rang zu Buche. Trotz mehrerer Verletzungen zeigte sie über Jahre hinweg konstante Leistungen: Seit der Saison 2014/15 beendete sie elf von zwölf Wintern im Gesamtweltcup unter den Top Ten. Viermal wurde sie Gesamt-Dritte. Zwei Team-Kristallkugeln gewann sie mit ihrem Ehemann Alexander Payer sowie mit Andreas Prommegger.

Abschied fällt schwer

„Ich gratuliere Sabine zu einer außerordentlich erfolgreichen Karriere, in der sie uns viele Glücksmomente beschert hat, und wünsche ihr für ihre private und berufliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg“, betont Christian Galler, der Sportliche Leiter für Snowboard Alpin und Cross im ÖSV. Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) erklärt: „Sie war nicht nur als Sportlerin äußerst erfolgreich, sondern ist auch ein Vorbild für unsere Nachwuchsathletinnen und -athleten. Trotz ihrer Erfolge und einem intensiven Trainingsalltag standen Sabine und ihr Ehemann Alexander auf der Simonhöhe stets den Nachwuchsboarderinnen und Nachwuchsboardern mit Rat und Tat zur Seite.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.07.2026 um 10:39 Uhr aktualisiert