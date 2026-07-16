Unwetter-Warnung für Freitag: Schwere Gewitter in Kärnten erwartet

Schwere Sturmböen, heftiger Starkregen und Hagel werden am Freitag in Kärnten erwartet. Erste Wetterdienste haben bereits eine Unwetterwarnung ausgegeben.

Schon in den vergangenen Tagen wurde Kärnten von heftigen Gewittern heimgesucht. Mehrmals mussten die Freiwilligen Feuerwehren ausrücken. Meist aufgrund überschwemmter Keller und Straßen sowie umgestürzter Bäume – 5 Minuten berichtete. Doch laut Prognosen mehrerer Wetterdienste steht der eigentliche Höhepunkt erst noch bevor.

In Kärnten besteht Unwettergefahr

Die Meteorologen der Geosphere Austria haben am Freitag zumindest für Teile Kärntens eine orange Wetterwarnung ausgerufen. „Am Nachmittag steigt im Süden und Südosten Österreichs die Gefahr kräftiger, lokal unwetterartiger Gewitter mit heftigem Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen“, erklären die Fachleute. Grund ist eine Kaltfront, welche auch über Kärnten hinwegzieht. Lokal besteht sogar Unwettergefahr.

© Geosphere Austria Während in Oberkärnten die gelbe Warnstufe gilt, leuchtet Unterkärnten bereits orange.

Findest du, dass extreme Wetterphänomene zugenommen haben? Ja, das Wetter ist verrückt geworden. Nein, so was hat es schon immer gegeben. Dazu habe ich keine Meinung. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hier drohen am Freitag Unwetter

Ausgehend von der Tauernwetter-Prognose wird wohl das ganze Bundesland betroffen sein. Zunächst ziehen die dunklen Wolken in Osttirol und Oberkärnten auf, später seien aber auch der Zentralraum sowie Unterkärnten betroffen. „Teils ziehen kräftige Regenschauer und Gewitter durch, dabei kann es lokal auch stark regnen“, kündigt Experte David Kaufmann an. Meldungen der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) zufolge wird auch Hagel erwartet. Als mögliche Auswirkungen werden von der Geosphere Austria Stromausfälle, Muren und Überflutungen angeführt. Auch sollten sich die Kärntner auf mögliche Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr einstellen.

Entspannung am Samstag

Bis Samstag sollte sich die Wetterlage wieder beruhigt haben. „Bis in den Vormittag halten sich teilweise Restwolken, Nebel und Hochnebelfelder, dann scheint zwischendurch etwas häufiger die Sonne“, so der Ausblick. Es bleibt unbeständig. Auch die Temperaturen präsentieren sich kühler als zuletzt.